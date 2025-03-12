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Louis Vuitton за $4200 і люксові подарунки від екса: Саліванчук назвала вартість луку і відповіла, чи спілкується з колишнім

Марія Мельник - 12 березня, 14:00

Акторка Анна Саліванчук, блукаючи вулицями Львова, натрапила на модний допит блогера Ніколаса Карми.

Відповідаючи на запитання про вартість свого лука, актриса торкнулася і теми особистого життя.

Розпочали модний допіт з аксесуарів. Наприклад, люксова торбинка Анни Louis Vuitton коштує $4200.

Саліванчук назвала ціну торбинки
скрін з відео

Акторка похизувалася і коштовними подарунками від ексчоловіка, нардепа Олександра Божкова. Вуха, руки та пальці зірки були прикрашені ювелірними виробами відомого люксового бренду.

"Це колишній подарував. Я з ним розлучилася вже. Ми не підтримуєм стосунки, але я підтримую Van Cleef", - пожартувала актриса.

Саліванчук показала коштовні подарунки від екса

Для майбутніх залицяльників зірки, - Анна - любителька недешевих прикрас

Сорочка Саліванчук коштує 2000 гривень, а джинсове взуття українського бренду Khmara - 7000.

Ціна пальта зірки - 7000 гривень, а джинси від Ksenia Schnaider коштують 4000 гривень.

Нагадаємо, раніше Саліванчук розказувала, як довго відходила від розлучення та чи можна познайомитися з нею у Тіндері.

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Анна Саліванчук
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