"Діти будуть в захваті": Саліванчук у яскравому топі та шортиках приготувала кекси з популярними цукерками. Відео

Акторка Анна Саліванчук, яка полюбляє балувати своїх синів, Гліба та Нікіту різними смачними наїдками, поділилася одним із цікавих рецептів у Instagram.

Готувала Аня кекси з дуже несподіваним інгредієнтом - цукерками M&M's.

Зірка в яскравому луці готувала кекси з яскравими цукерочками

Зірка почала з переліку інгредієнтів: 160 г борошна, 50 г какао-порошку, 100 г темного шоколаду, 1 ч. л. розпушувача (не амонійного), 1 апельсин (120 мл соку та цедра), 1 яйце, 200 г цукру, 100 г вершкового масла, 1 дрібка солі ну і, власне, два пакетики цукерок.

"Борошно, какао, розпущувач - змішати. Цукор, яйце, апельсиновий сік, цедра апельсина, сіль - збити блендером. Потім все це разом змішати та добавити вершкове масло та M&M's. Запікати при 180 градусах 35 хв", - пояснила Саліванчук.

Бонус у відеорецепті - танці від кулінарки Анни

"Ну дуже смачні виходять, ваші діти будуть в захваті", - пообіцяла актриса.

Нагадаємо, в співачки Наталії Могилевської є фірмовий рецепт "шоколадного вибуху", Світлана Тарабарова готує печиво "звірятка під ковдрочками", а дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина здатна лише за 15 хвилин напекти красивих смаколиків із варенням. А от шоумен Володимир Остапчук, коли його молодший син Тимофій підросте, балуватиме його сирниками.



