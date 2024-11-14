"Купа лайків, повний шлак": Саліванчук про досвід знайомства у Тіндері та як довго відходила після розлучення

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Акторка Анна Саліванчук, яка у березні оголосила про розлучення з чоловіком, нардепом Олександром Божковим, розказала про справи з особистим життям.

В інтерв'ю "Слава+" 39-річна актриса також розповіла, де знайомиться з чоловіками та як довго оговтувалася після розлучення.

Анна пригадала невдалі спроби знайти чоловіка на сайті знайомств.

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"Записали мене в Тіндер. Я купила найдорожчу версію. Пів року немає жодних лайків, нічого. Написала свій вік, прізвище, повністю правду", - розказала вона.

Як пізніше пояснила Анні її племінниця, актриса просто не пройшла верифікацію.

"Потім там було купа лайків, повний шлак. Поставила вік чоловіків від 38 до 45. Собі 39 (як є). До свого дня народження я робила збір. Я в Instagram писала, що, йду на побачення з тим, хто кине від 2000 гривень. Дала посилання на себе в Instagram.

За збором на побачення ніхто не пішов, але один раз за десять років я була на побаченні. Він знав, хто я. Багато хто писав: "тут селебріті". Я така, зрозуміло, мінус. Коли так пишуть, це вже не моя емоційно людина. Людина, яка емоційно впевнена в собі, так не напише, вона буде спілкуватись нормально", - запевнила Саліванчук.

"Людина, яка подивиться мій Instagram, зрозуміє мій ритм життя та чи готовий він зі мною спілкуватися і розуміти, що я буду витрачати далі цей час на всі свої ці справи", - пояснила Анна.

Я заходжу туди (в Тіндер - ред.) раз в місяць, раз на два тижні. Це не моя тема взагалі. Але де мені ще шукати чоловіка, якщо я постійно або на знімальних майданчиках, або на дитячих", - зазначила акторка

Саліванчук також розповіла, як переживала розлучення і як довго звикала до нового статусу.

"Розлучення - маленька смерть. Це оптимістично. Після смерті завжди є щось нове. Смерть емоцій, але тебе чекає щось нове. Я не хотіла про це говорити", - зізналася вона.

Від ексчоловіка зірка виховує двох синів, Гліба і Нікіту

За словами актриси, її погляди змінилися за 2-3 місяці після розлучення.

"Розуміла, що ми разом не будемо, просто звичка. 10 років, двоє дітей, кожного дня я бачу гени свого чоловіка. В мене був довгий шлях, ми розлучилися у травні, але до грудня жили разом. Було і таке, що я йшла з дітьми.

Я все одно не розчаровуюсь. Можу поплакати годинку-дві, але не більше. Тому я просто не зупинялася. Вважаю, люди не мають права депресувати, тому що це егоїзм", - зазначила Анна.

Як відомо, Саліванчук та народний депутат і колишній продюсер Студії "Квартал 95" Олександр Божков одружилися 2015 року. Експодружжя має двох спільних синів: Гліба та Микиту. Подружжя було у шлюбі 8 років.

Раніше Анна розповідала, що її відштовхує у чоловіках, а що подобається.