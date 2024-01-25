Хаєк без мейкапу поласувала полуничкою та заселфилася з помідорами

Марія Ткаченко 25 січня, 18:00

Мексиканська акторка Сальма Хаєк, яка не боїться показуватися шанувальникам справжньою, без мейкапу та з сивиною, наробила селфі для свого Instagram.

57-річна зірка поділилася враженнями від поїздки на ферму, де її пригостили полуницею.

Виглядає смачно

Виглядає смачно

Фото з Instagram Хаєк

"Вдячна за ці моменти з'вязку з Матінкою-природою. Кожен укус оповідає історію сонця, землі та води", - написала Сальма.


Хаєк відвідала ферму та поділилася враженнями

Хаєк відвідала ферму та поділилася враженнями

"І так, цей лимон завбільшки з мою голову - в природи своє почуття гумору!", - додала вона.

Інстаграмні помідорки

Інстаграмні помідорки

Сальма не приховує, що дуже любить попоїсти, тому все своє життя перебуває на межі того, щоби бути товстункою

Сальма не приховує, що дуже любить попоїсти, тому все своє життя перебуває на межі того, щоби бути товстункою

Той самий велетенський лимон

Той самий велетенський лимон

Нагадаємо, торік підписники Хаєк запідозрили її в використанні фотошопу.

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сальма хаєк

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