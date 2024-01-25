Хаєк без мейкапу поласувала полуничкою та заселфилася з помідорами
Мексиканська акторка Сальма Хаєк, яка не боїться показуватися шанувальникам справжньою, без мейкапу та з сивиною, наробила селфі для свого Instagram.
57-річна зірка поділилася враженнями від поїздки на ферму, де її пригостили полуницею.
"Вдячна за ці моменти з'вязку з Матінкою-природою. Кожен укус оповідає історію сонця, землі та води", - написала Сальма.
"І так, цей лимон завбільшки з мою голову - в природи своє почуття гумору!", - додала вона.
Нагадаємо, торік підписники Хаєк запідозрили її в використанні фотошопу.
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