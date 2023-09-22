Героїчна Свонк, "хіппі-леді" Хаєк та Фролова без набряків: зірки, які стали мамами після 40
Народження дитини - один з головних і найособливіших моментів в житті будь-якої людини.
На щастя, сучасна медицина вже дозволяє жінкам народжувати набагато пізніше, ніж кілька десятків років тому.
ТаблоID зібрав відомих і успішних українських і західних зірок, які народили і вперше стали матусями після 40.
ОЛЕНА КРАВЕЦЬ
Розпочнемо з актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець. У віці 39 років Олена вдруге стала мамою двійнят: сина Івана і доньки Каті (яким, до речі, нещодавно вже виповнилося 7).
Вперше Олена показала молодших дітей загалу, коли їм виповнилося 3 роки.
До речі, навіть під час вагітності зіркова мама багато працювала, зокрема випустила власну лінію одягу для вагітних.
Олена також виховує доньку Марію, яка живе окремо від батьків з 15 років.
На початку повномасштабного вторгення Кравець разом з молодшими дітьми виїхала за кордон, але у серпні 2022-го родина прийняла рішення повернутися в Україну.
ОЛЕНА МОЗГОВА
Продюсерка Олена Мозгова втретє стала мамою у віці 41. Жінка народила доньку Соломію від свого підопічного Володимира Ткаченка.
"Дорогі мої, дівчата, все, що я думаю з цього приводу - якщо ви завагітніли, народжуйте і навіть не вагайтесь! Ви навіть уявити собі не можете, яке це щастя, народити у такому зрілому віці! Я дуже люблю своїх старших дівчаток, і зараз розумію та жалію, що коли вони були маленькі, я була захоплена роботою і мало приділяла їм уваги", - зізнавалася раніше зіркова мама.
У Мозгової вже є дві дорослі доньки від різних чоловіків - Зоя та Євгенія.
Дві сестри мають різні прізвища: старша Зоя - мамине, Мозгова, молодша Женя (від співака Олександра Пономарьова) - татове, Пономарьова. Але відомого співака обидві називають татом.
Із біологічним батьком Зої Альона не була розписана і розійшлася ще до її народження.
"Ми з Сашею познайомилися, коли Зої був рік, і жити почали разом, коли їй було 1,5 року. Тому з досить несвідомого віку він для неї батько. Я була не одна вже".
Наразі Олена з 8-річною донькою перебувають в Україні.
НІКОЛЬ КІДМАН
Австралійська акторка Ніколь Кідман вперше стала біологічною матір'ю у 41 рік. У 2008-ому зірка народила доньку Сандей Роуз Кідман Урбан від другого чоловіка Кейта Урбана.
Другу дочку, Фейс Маргарет, парі виносила сурогатна мати.
Як відомо, у першому шлюбі з актором Томом Крузом у Ніколь було дві вагітності. Перша сталася на початку стосунків акторів. Проте тоді у акторки була позаматкова вагітність. Незадовго до розлучення з Крузом в акторки стався викидень.
Експодружжя також виховувало двох прийомних дітей: доньку Ізабеллу та сина Коннора, які як і батько, належать до саєнтологічної церкви.
САЛЬМА ХАЄК
Не поспішала з народженням дитини і амбітна мексиканська акторка Сальма Хаєк. До 2007-го зірка активно будувала кар'єру в Голлівуді.
У віці 41 рік Сальма народила дочку Валентину від французького мільйонера Франсуа-Анрі Піно.
Як розказувала акторка в одному з інтерв'ю, бути мамою в 40 набагато легше і краще, аніж у 30.
Хаєк також зізнавалася, що за прогнозами лікарів в неї було не так багато шансів народити дитину і вона навіть була готова змиритися зі статусом "божевільної хіппі-леді".
За рік після народження доньки Сальма розповідала, що не може спілкуватися з нею через мовний бар'єр, адже акторка погано володіла французькою.
Зараз зіркова мама з дочкою прикрашають обкладинки відомих видань і з’являються на червоних хідниках.
ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА
Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка твердо впевнена, що "після 40 не буває чудес", вдруге стала біологічною мамою у 41.
В 2019-ому у Лілії та її чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубинського народилася донька Евеліна.
У спортсменки є прийомний син Вадим та біологічна донька Кароліна.
Як відомо, в той час у житті Лілії сталося подвійне диво: щойно вони з тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним почали збирати документи на всиновлення Вадима, то взнали, що Ліля вагітна, всупереч вироку лікарів. Наприкінці 2006-го року в Вадима народилася сестричка.
АЛЛА МАЗУР
Вперше стала мамою у віці 42 журналістка Алла Мазур. Однак батька сина Артема мама досі замовчує.
"Знаєте, надто багато усього вигадала преса ще задовго до появи мого сина на світ. Мене це зачепило! І тепер зовсім не хочеться розвивати цю тему. Скажу так: у Артема є батько, він його дуже любить та піклується про нього. Син носить його прізвище", - прокоментувала після народження сина Мазур.
За словами журналістки, народження дитини для неї - усвідомлений крок після реалізації її кар'єрних амбіцій.
"Нудьгувати нам не доводиться, і дитина не стала мені тягарем. Може, тому, що все відбулося у свій час, коли мої кар'єрні амбіції багато в чому вже реалізовані. Я напрацювалася досхочу, а тепер точно так само хочу насолодитися материнством", - розповідала в одному з інтерв'ю журналістка.
Журналістка з сином дотримуються ліберальних і демократичних форм виховання. Наприклад, в 11 років батьки дозволили хлопцю стати блондином.
ВАСИЛІСА ФРОЛОВА
Телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43. У 2021-ому у них із телепродюсером Дмитром Котеленцем народився син Родіон.
До речі, для чоловіка Фролової це вже третя дитина.
Своїм прикладом Фролова розвіяла міфи про труднощі вагітності після 40. За 9 місяців зіркова мама набрала лише 7 кілограмів.
"Набряки. Всі 9 місяців я чекаю на них, тим більше мала до них схильність. Але, о диво, вони так і не з’явилися! І це, як виявилось, не залежить від кількості випитої води, а тільки від солі і харчуванні. Раніше вони з’являлися від вина, а зараз в мене абсолютно нормальні кістки на щиколотках і розмір ноги не змінився", - підбадьорювала Василіса майбутніх "дорослих" мам.
Ще до початку повномасштабного вторгення родина переїхала в Дубай, де й досі живе.
ЄВА ЛОНГОРІЯ
Американська акторка Єва Лонгорія, яка до 40 років вважала, що її життя повне і без дітей, вперше стала мамою у 43.
У 2018-ому акторка народила первістка Сантьяго Енріке.
Як зізнавалася зіркова мама, в перші місяці після народження хлопця в неї взагалі не було часу на себе, зокрема на те, щоби розчесатися.
А вже через 3 місяці зірка повернулася на знімальний майданчик, куди брала з собою маленького Сантьяго.
До речі, Єва дуже рідко ділиться світлинами з сином у мережі.
ХОЛЛІ БЕРРІ
Американська акторка Холлі Беррі вперше стала мамою у 42 роки. Знаменитість 2008 року народила доньку Налу від попередніх стосунків з Габріелем Обрі.
Через п'ять років Голлі знову стала мамою. Акторка у 47 років народила сина Марсео. Батьком другої дитини є Олів'є Мартінес.
ХІЛАРІ СВОНК
Американській акторці Хіларі Свонк пощастило стати мамою двійні у 48 років. Володарка "Оскару" назвала свою вагітність цілковитим дивом.
Зірка завагітніла у другому шлюбі з підприємцем Філіпом Шнайдером.
Як розказувала мама-героїня, під час вагітності у неї був сильний токсикоз і вона могла їсти лише фрукти.
"Я хотіла лише фруктів. Розумію, це звучить не надто захоплююче, це не солоні огірки з арахісовим маслом, але багато фруктів. Коли хтось із моїх колег взнав, що я вагітна, то сказав: "О, то ось чому. Ось чому ти з'їдала по 10 гранатів на день, по 50 груш", - пригадувала акторка.
Нагадаємо, у 2018-ому данська акторка Брігітта Нільсен, котра кілька місяців тому у віці 55 років стала мамою вп'яте, заявила, що подумує повернутися в модельний бізнес.