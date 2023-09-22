Героїчна Свонк, "хіппі-леді" Хаєк та Фролова без набряків: зірки, які стали мамами після 40

Народження дитини - один з головних і найособливіших моментів в житті будь-якої людини.

На щастя, сучасна медицина вже дозволяє жінкам народжувати набагато пізніше, ніж кілька десятків років тому.

ТаблоID зібрав відомих і успішних українських і західних зірок, які народили і вперше стали матусями після 40.



ОЛЕНА КРАВЕЦЬ

Розпочнемо з актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець. У віці 39 років Олена вдруге стала мамою двійнят: сина Івана і доньки Каті (яким, до речі, нещодавно вже виповнилося 7).

Вперше Олена показала молодших дітей загалу, коли їм виповнилося 3 роки.



До речі, навіть під час вагітності зіркова мама багато працювала, зокрема випустила власну лінію одягу для вагітних.

Брату й сестрі завжди є про що, а їхній мамі - з кого посміятися фото з instagram

Олена також виховує доньку Марію, яка живе окремо від батьків з 15 років.

На початку повномасштабного вторгення Кравець разом з молодшими дітьми виїхала за кордон, але у серпні 2022-го родина прийняла рішення повернутися в Україну.

ОЛЕНА МОЗГОВА

Продюсерка Олена Мозгова втретє стала мамою у віці 41. Жінка народила доньку Соломію від свого підопічного Володимира Ткаченка.

"Дорогі мої, дівчата, все, що я думаю з цього приводу - якщо ви завагітніли, народжуйте і навіть не вагайтесь! Ви навіть уявити собі не можете, яке це щастя, народити у такому зрілому віці! Я дуже люблю своїх старших дівчаток, і зараз розумію та жалію, що коли вони були маленькі, я була захоплена роботою і мало приділяла їм уваги", - зізнавалася раніше зіркова мама.

На фото мама з молодшою донькою фото з instagram

У Мозгової вже є дві дорослі доньки від різних чоловіків - Зоя та Євгенія.

Дві сестри мають різні прізвища: старша Зоя - мамине, Мозгова, молодша Женя (від співака Олександра Пономарьова) - татове, Пономарьова. Але відомого співака обидві називають татом.

Євгенія з зірковим татусем

Із біологічним батьком Зої Альона не була розписана і розійшлася ще до її народження.

На знімку старша дочка Мозгової Зоя

"Ми з Сашею познайомилися, коли Зої був рік, і жити почали разом, коли їй було 1,5 року. Тому з досить несвідомого віку він для неї батько. Я була не одна вже".

Наразі Олена з 8-річною донькою перебувають в Україні.

НІКОЛЬ КІДМАН

Австралійська акторка Ніколь Кідман вперше стала біологічною матір'ю у 41 рік. У 2008-ому зірка народила доньку Сандей Роуз Кідман Урбан від другого чоловіка Кейта Урбана.

Другу дочку, Фейс Маргарет, парі виносила сурогатна мати.



За знімку доньки Сандей і Фейс фото з instagram

Як відомо, у першому шлюбі з актором Томом Крузом у Ніколь було дві вагітності. Перша сталася на початку стосунків акторів. Проте тоді у акторки була позаматкова вагітність. Незадовго до розлучення з Крузом в акторки стався викидень.

Експодружжя також виховувало двох прийомних дітей: доньку Ізабеллу та сина Коннора, які як і батько, належать до саєнтологічної церкви.

Белла - художниця та дизайнерка

Круз і Кідман із прийомними дітьми у 1996-ому

САЛЬМА ХАЄК

Не поспішала з народженням дитини і амбітна мексиканська акторка Сальма Хаєк. До 2007-го зірка активно будувала кар'єру в Голлівуді.

У віці 41 рік Сальма народила дочку Валентину від французького мільйонера Франсуа-Анрі Піно.

Як розказувала акторка в одному з інтерв'ю, бути мамою в 40 набагато легше і краще, аніж у 30.

Хаєк також зізнавалася, що за прогнозами лікарів в неї було не так багато шансів народити дитину і вона навіть була готова змиритися зі статусом "божевільної хіппі-леді".

За рік після народження доньки Сальма розповідала, що не може спілкуватися з нею через мовний бар'єр, адже акторка погано володіла французькою.

Зараз зіркова мама з дочкою прикрашають обкладинки відомих видань і з’являються на червоних хідниках.

ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА

Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка твердо впевнена, що "після 40 не буває чудес", вдруге стала біологічною мамою у 41.

Молодша донька Лілії

В 2019-ому у Лілії та її чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубинського народилася донька Евеліна.

У спортсменки є прийомний син Вадим та біологічна донька Кароліна.

Старші діти спортсменки фото з instagram

Як відомо, в той час у житті Лілії сталося подвійне диво: щойно вони з тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним почали збирати документи на всиновлення Вадима, то взнали, що Ліля вагітна, всупереч вироку лікарів. Наприкінці 2006-го року в Вадима народилася сестричка.

АЛЛА МАЗУР

Вперше стала мамою у віці 42 журналістка Алла Мазур. Однак батька сина Артема мама досі замовчує.

"Знаєте, надто багато усього вигадала преса ще задовго до появи мого сина на світ. Мене це зачепило! І тепер зовсім не хочеться розвивати цю тему. Скажу так: у Артема є батько, він його дуже любить та піклується про нього. Син носить його прізвище", - прокоментувала після народження сина Мазур.

За словами журналістки, народження дитини для неї - усвідомлений крок після реалізації її кар'єрних амбіцій.

"Нудьгувати нам не доводиться, і дитина не стала мені тягарем. Може, тому, що все відбулося у свій час, коли мої кар'єрні амбіції багато в чому вже реалізовані. Я напрацювалася досхочу, а тепер точно так само хочу насолодитися материнством", - розповідала в одному з інтерв'ю журналістка.

Журналістка з сином дотримуються ліберальних і демократичних форм виховання. Наприклад, в 11 років батьки дозволили хлопцю стати блондином.

ВАСИЛІСА ФРОЛОВА

Телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43. У 2021-ому у них із телепродюсером Дмитром Котеленцем народився син Родіон.

До речі, для чоловіка Фролової це вже третя дитина.

На знімку Василіса і Родіон фото з instagram

Своїм прикладом Фролова розвіяла міфи про труднощі вагітності після 40. За 9 місяців зіркова мама набрала лише 7 кілограмів.

"Набряки. Всі 9 місяців я чекаю на них, тим більше мала до них схильність. Але, о диво, вони так і не з’явилися! І це, як виявилось, не залежить від кількості випитої води, а тільки від солі і харчуванні. Раніше вони з’являлися від вина, а зараз в мене абсолютно нормальні кістки на щиколотках і розмір ноги не змінився", - підбадьорювала Василіса майбутніх "дорослих" мам.

Ще до початку повномасштабного вторгення родина переїхала в Дубай, де й досі живе.

ЄВА ЛОНГОРІЯ

Американська акторка Єва Лонгорія, яка до 40 років вважала, що її життя повне і без дітей, вперше стала мамою у 43.

У 2018-ому акторка народила первістка Сантьяго Енріке.

Як зізнавалася зіркова мама, в перші місяці після народження хлопця в неї взагалі не було часу на себе, зокрема на те, щоби розчесатися.

Мама часто подорожує з сином

А вже через 3 місяці зірка повернулася на знімальний майданчик, куди брала з собою маленького Сантьяго.

До речі, Єва дуже рідко ділиться світлинами з сином у мережі.

ХОЛЛІ БЕРРІ

Американська акторка Холлі Беррі вперше стала мамою у 42 роки. Знаменитість 2008 року народила доньку Налу від попередніх стосунків з Габріелем Обрі.

Холлі зі старшою донькою фото з instagram

Через п'ять років Голлі знову стала мамою. Акторка у 47 років народила сина Марсео. Батьком другої дитини є Олів'є Мартінес.

За словами знаменитості, вона не планувала вагітніти і навіть стояла на порозі менопаузи.





ХІЛАРІ СВОНК

Американській акторці Хіларі Свонк пощастило стати мамою двійні у 48 років. Володарка "Оскару" назвала свою вагітність цілковитим дивом.

Зірка завагітніла у другому шлюбі з підприємцем Філіпом Шнайдером.

Як розказувала мама-героїня, під час вагітності у неї був сильний токсикоз і вона могла їсти лише фрукти.

"Я хотіла лише фруктів. Розумію, це звучить не надто захоплююче, це не солоні огірки з арахісовим маслом, але багато фруктів. Коли хтось із моїх колег взнав, що я вагітна, то сказав: "О, то ось чому. Ось чому ти з'їдала по 10 гранатів на день, по 50 груш", - пригадувала акторка.

Нагадаємо, у 2018-ому данська акторка Брігітта Нільсен, котра кілька місяців тому у віці 55 років стала мамою вп'яте, заявила, що подумує повернутися в модельний бізнес.















