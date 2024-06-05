"Шлюб за домовленістю", який триває 15 років: пристрасна історія кохання Сальми Хаєк та Франсуа-Анрі Піно

18 років разом і 15 - у шлюбі: що приховується за цими цифрами? Фото: Getty Images

Мексиканська акторка Сальма Хаєк та французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно познайомилися у 2006 році. Але й досі зірка ретельно оберігає таємницю їхнього початку кохання.

Хейтери закидали Хаєк, що вона вийшла заміж за Піно винятково через гроші. Однак та присягається, що спочатку навіть не знала про статки коханого.

Де правда у цій історії і чи справді їхнє кохання таке безхмарне та щире? ТаблоID зібрав повну хронологію стосунків зіркової пари і готовий поділитися фактами, які вас точно вразять.

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Таємниця першої зустрічі

Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно познайомилися у 2006 році в Італії на одному гала-концерті. Він проходив у палаці, який належав родині Піно. Акторка називає коханого "найкращим чоловіком у світі", з яким вона може бути собою і який її ні в чому не обмежує. Утім, більшими подробицями про цю доленосну зустріч Хаєк і досі не поділилася.

"Це така романтична і дивовижна історія, але вона моя. Я не хочу вульгаризувати її і робити публічною, просто аби зробити себе цікавою загалу", - чи не єдиний раз прокоментувала вона виданню Town&Country.

Сальма Хаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно навіть на публічних заходах не часто разом з'являються, що вже казати про тему першої зустрічі Фото: Instagram

Але там припустили, що познайомити цю парочку могли саме спільні друзі. Інше видання Goalcast пише: теми для першої розмови Хаєк і Піно обрали досить незвичні. Вони говорили про футбол, науку, фізику і космос. А сама акторка начебто ділилася, що завдяки цьому їй вдалося зрозуміти: "це саме та людина".

Лише за рік акторка і бізнесмен оголосили про заручини та поповнення у майбутній родині.

Перша дитина та три весілля

У вересні 2007 року Сальма Хаєк народила доньку-первістка Валентину-Палому. Тоді акторці був 41 рік і вона дуже хвилювалася, що ніколи не зможе мати дітей.

Дівчинка дуже схожа на Сальму Хаєк в молодості, тобто в дитинстві Фото: Instagram

Сальма зізнавалася, що у 30 років пережила особисту кризу: картала себе, що не має ні чоловіка, ні дітей і не здійснить усі свої плани. Але згодом жінка зрозуміла, що "годинник" не такий суворий.

На день усіх закоханих, 14 лютого 2009 року, у Парижі відбулося перше весілля Сальми Хаєк і Франсуа-Анрі Піно. Цікаво, що жінка про цю подію навіть не здогадувалася і відповідно ніяк не готувалася.

"Я навіть не знала, що виходжу заміж того дня. Це було, як інтервенція. Мої батьки, брат згуртувалися і повезли мене до суду", - пригадувала акторка.

Справа в тому, що Хаєк мала ще й певну фобію щодо весілля, але про це згодом Фото: Instagram

Сальма дуже нервувала, але іншого виходу, як продовжувати несподіване весілля, у неї не було. Ще одне святкування, яке оцінили у 3,5 мільйона доларів, відбулося вже у квітні того ж року у Венеції.

Кохання та розкіш Фото: Instagram

А у серпні 2018 року вони поновили свої обітниці в коханні просто під час відпустки у тропіках.

Вони знову сказали "так" Фото: Instagram

"Я вийшла заміж за правильного хлопця. Це, мабуть, найважливіше. Ми підтримуємо один одного у всьому, що робимо. Ми хочемо, щоб інший чогось прагнув і досягав. Це робить тебе щасливим. У нас не дуже багато світського життя, тому що ми дуже любимо проводити багато якісного часу разом", - ділилася акторка.

Статки чи справжнє кохання

Неодноразово Сальмі Хаєк закидали, що вона обрала свого теперішнього чоловіка через його статки. Утім, як вона сама запевнила в інтерв’ю для Grazia, спочатку навіть не знала, хто він такий. І дивилася, як на привабливого, статного і впевненого у собі чоловіка.

"Коли я вийшла заміж, усі казали: "Це шлюб за домовленістю. Вона виходить за гроші". Я відповідала: "Думайте, що хочете". Ми 15 років разом сильні в любові і я навіть не ображаюся на це", - розповідала Сальма декілька років тому.

Сальма Хаєк дивилася на свого Франсуа-Анрі, як на чоловіка, а не гаманець Фото: Getty Images

62-річний Франсуа-Анрі Піно народився у родині бізнесмена. Його батько, теж Франсуа, заснував компанію з виробництва деревини та будівельних матеріалів. Наприкінці 90-х з’явилася теперішня компанія Kering, до якої входять такі відомі бренди, як Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen та інші.

Успадкував Франсуа-Анрі Піно бізнес у 40 років, коли став головним директором компанії Kering. Він хотів побудувати "стабільну , креативну, цілеспрямовану компанію в індустрії моди". Крім цього чоловік є власником професійного футбольного клубу "Ренн" та виноробного маєтку у регіоні Бордо.

Але не тільки цим може похизуватися бізнесмен.

Франсуа-Анрі Піно і Лінда Євангеліста

Особисте життя Франсуа-Анрі Піно було досить насиченим до зустрічі із Сальмою Хаєк. Перший шлюб бізнесмена розпався у 2004 році. Натомість в нього залишилося двоє дітей – донька Матильда і син Франсуа. Ще одного нащадка (сина Огюстена Джеймса) чоловіку "подарувала" канадська супермодель Лінда Євангеліста, з якою у нього була інтрижка.

Син Піно від Лінди Євангелісти Фото: Instagram

Цікаво, що Франсуа-Анрі не хотів народження цієї дитини, і радив коханці зробити аборт. Але навіть попри суди через аліменти, які Євангеліста розпочала у 2011 році, зараз родина сміливо може проводити час разом. Як розповідала модель, Сальма разом із донькою одного разу прилітала до неї, аби допомогти із приготуваннями для Дня подяки – Лінда тоді досить сильно захворіла. Хаєк взяла на себе усі домашні турботи, аби розрадити матір одного із синів свого чоловіка.

Гіпотеза кохання

Після одруження Сальма Хаєк взяла прізвище чоловіка. Але в медійному просторі це вперто не помічали.

Прізвище Піно "не прижилося" у порівнянні з Хаєк Фото: Getty Images

Цікаво, що сама акторка довгий час не вірила у шлюб і не хотіла одружуватися з Піно. Як не дивно, допоміг саме вік. Вони обоє зустрілися, коли вже були зрілими і самодостатніми. А зараз їхній шлюб тримається на простих речах.

"Нудьга недооцінюється. Я довго не розуміла цього. Це нормально просто нічого не робити і бути разом. Іноді достатньо розділити простір і зайнятися своїми справами в тиші, спілкуючись: "Чи можу я принести тобі чашку чаю?". Це маленькі прості речі", - ділилася Сальма своєю гіпотезою кохання в розмові з Glamour.

Але час від часу подружжя разом відвідує публічні заходи Фото: Getty Images

Цього року пара відзначила 15 річницю весілля. Хаєк, яка до речі сама веде свій Instagram, ніжно привітала "свого короля" з їхнім сімейним святом.

"Після 18 років разом та 15 років шлюбу любити тебе так само просто, весело, шалено і свіжо, ніби лагідний бриз. Щасливої річниці, моє кохання", - написала вона.

Акторка не втомлюється зізнаватися у коханні своєму чоловіку. Він, мабуть, робить це не так публічно.

Нагадаємо, Сальма Хаєк нещодавно привітала Франсуа-Анрі Піно із 62-річчям. А у квітні пара разом засвітилася у Венеції.