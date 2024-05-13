Саніна в білій хвилястій сукні від українського бренду попозувала на хіднику Bafta в Лондоні

Співачка та лідерка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна 12-го травня отримала нагороду BAFTA TV Awards 2024 за "Найкраще шоу у прямому ефірі".

12 травня в Лондоні зірка попозувала на червоному хіднику у білій сукні від українського бренду Valery Kovalska.

"Друзі, я в Лондоні. Сьогодні я запрошена почесною гостею на Bafta Awards. Тому що Євробачення-2023 номіноване на найкраще шоу в прямому ефірі. Ми номіновані за минулорічне Євробачення і мене запросили бути тут разом з командою BBC, з командою Євробачення, з усіма, хто працювали над цим шоу", – розповіла Саніна.

Cаніна попозувала в сукні від Valery Kovalska, босоніжках від Kachorovska. А сережки співачки від бренду SOVA Фото Getty Images

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"Щойно! Євробачення перемогло в номінації найкраще шоу в прямому ефірі. Ми отримали BAFTA, вся команда отримала цю нагороду. І це просто вау! Це найкраще завершення цієї магічної історії, яке тільки могло бути", – прокоментувала співачка.

Фото Getty Images

На фото Юлія Саніна та команда BBC Studios & BBC One Фото Getty Images

Нагадаємо, цьогоріч фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024 відбувся в Мальме. За результатами голосування кришталевий мікрофон дістався артисту Nemo зі Швейцарії. Другою стала Хорватія, а Україна посіла третє місце.