Саніна в білій хвилястій сукні від українського бренду попозувала на хіднику Bafta в Лондоні
Співачка та лідерка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна 12-го травня отримала нагороду BAFTA TV Awards 2024 за "Найкраще шоу у прямому ефірі".
12 травня в Лондоні зірка попозувала на червоному хіднику у білій сукні від українського бренду Valery Kovalska.
"Друзі, я в Лондоні. Сьогодні я запрошена почесною гостею на Bafta Awards. Тому що Євробачення-2023 номіноване на найкраще шоу в прямому ефірі. Ми номіновані за минулорічне Євробачення і мене запросили бути тут разом з командою BBC, з командою Євробачення, з усіма, хто працювали над цим шоу", – розповіла Саніна.
"Щойно! Євробачення перемогло в номінації найкраще шоу в прямому ефірі. Ми отримали BAFTA, вся команда отримала цю нагороду. І це просто вау! Це найкраще завершення цієї магічної історії, яке тільки могло бути", – прокоментувала співачка.
Нагадаємо, цьогоріч фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024 відбувся в Мальме. За результатами голосування кришталевий мікрофон дістався артисту Nemo зі Швейцарії. Другою стала Хорватія, а Україна посіла третє місце.