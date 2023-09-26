"Хочеться запам’ятати на все життя": Саніна зворушила теплим фото з батьками
Лідерка гурту The HardKiss Юлія Саніна рідко ділиться в соцмережах особистим контентом, що звісно лише підігріває інтерес фанів.
У новому дописі зірка показала кадри з батьками. Артистка виклала частину їхньої спільної фотосесії, а також продемонструвала обійми мами й тата.
"Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це – єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання.
Фотограф розповів, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запамʼятати на все життя.", – написала під знімками Саніна.
Як відомо, Юлія Саніна цього року була однією з ведучих Євробачення. Під час підготовки зірка багато часу проводила пліч-о-пліч з британськими колегами та навіть зустрілася із королем Чарльзом III. Цю зустріч артистка назвала "історичним моментом".
Нагадаємо, Саніна заміжня за гітаристом гурту The HardKiss Валом Бебко. Пара разом виховує 7-річного сина.
Сирена в ефірі, вогняна Саніна і переможниця 2012-го: результати першого півфіналу та цікавинки Євробачення-2023
Монатік - документом 1991-го, Саніна і Kazka - співом, а Каменських - собою в патріотичному міні: зірки вітають країну з Днем Незалежності
Огірки та пухнастий антистрес: Саніна показала, де ховається під час повітряних тривог