"Хочеться запам’ятати на все життя": Саніна зворушила теплим фото з батьками

Лідерка гурту The HardKiss Юлія Саніна рідко ділиться в соцмережах особистим контентом, що звісно лише підігріває інтерес фанів.

У новому дописі зірка показала кадри з батьками. Артистка виклала частину їхньої спільної фотосесії, а також продемонструвала обійми мами й тата.

"Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це – єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання.

Фотограф розповів, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запамʼятати на все життя.", – написала під знімками Саніна.

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Юлія із мамою й татом знялися у сімейній фотосесії фото з Instagram Юлії Саніної

Юля показала закоханих батьків фото з Instagram Юлії Саніної

Як відомо, Юлія Саніна цього року була однією з ведучих Євробачення. Під час підготовки зірка багато часу проводила пліч-о-пліч з британськими колегами та навіть зустрілася із королем Чарльзом III. Цю зустріч артистка назвала "історичним моментом".

Нагадаємо, Саніна заміжня за гітаристом гурту The HardKiss Валом Бебко. Пара разом виховує 7-річного сина.