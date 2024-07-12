Дімопулос у яскравих купальниках виставила на камеру засмаглі стегна

Марія Мельник 12 липня, 17:30
Санта Дімопулос

Санта Дімопулос підставила сонцю засмаглу фігуру

Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос продовжує мандрувати Італією.

Цього разу 37-річна блогерка змінила Форте-деі-Мармі на спекотний мальовничий Капрі.

Санта, як зазвичай, похизувалася спортивним тілом, змінивши різні купальники.


Дімопулос у зеленому бікіні
Санта займається спортом кожного дня (і цього неможливо не помітити)
Ексспівачка на яхті на тлі скель

Цікаво, хто фотографував Дімопулос?

Цікаво, що після після розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком життя Дімопулос сповнене подорожей. За останні кілька місяців кралечка кілька разів побувала на Балі і в Італії з дітьми.

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дімопулос
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