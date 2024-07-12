Дімопулос у яскравих купальниках виставила на камеру засмаглі стегна
Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос продовжує мандрувати Італією.
Цього разу 37-річна блогерка змінила Форте-деі-Мармі на спекотний мальовничий Капрі.
Санта, як зазвичай, похизувалася спортивним тілом, змінивши різні купальники.
Цікаво, що після після розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком життя Дімопулос сповнене подорожей. За останні кілька місяців кралечка кілька разів побувала на Балі і в Італії з дітьми.
Приєднуйтесь до дискусії