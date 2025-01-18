"Ідея прийшла уві сні": Саша Бо показала, який сувенір з Мальдівів зробила собі стоматологічним інструментом
Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) знайшла спосіб креативно закарбувати спогади про свою здійснену мрію - відпочинок на Мальдівах.
Вона привезла з собою мушлі та власними руками зробила з них прикрасу та показала її у своєму Instagram.
"Намисто з мушель своїми руками. Ця ідея прийшла мені в голову уві сні. Це справді цінний сувенір зі спогадами! Якщо є можливість, то попросіть вашого майстра манікюру вам допомогти. Але доведеться відкупити кулястий бор (насадка для фрейзера)", - написала Саша.
До речі, Саша Бо якось розповідала про свої спостереження щодо відпочинку на Мальдівах. Вона відверто зізналася, що відпустка на райських островах не зовсім для дітей.
До речі, у свої 17 років Саша Бо плела браслети та продавала їх через соцмережі.