"Ідея прийшла уві сні": Саша Бо показала, який сувенір з Мальдівів зробила собі стоматологічним інструментом

Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) знайшла спосіб креативно закарбувати спогади про свою здійснену мрію - відпочинок на Мальдівах.

Вона привезла з собою мушлі та власними руками зробила з них прикрасу та показала її у своєму Instagram.

"Намисто з мушель своїми руками. Ця ідея прийшла мені в голову уві сні. Це справді цінний сувенір зі спогадами! Якщо є можливість, то попросіть вашого майстра манікюру вам допомогти. Але доведеться відкупити кулястий бор (насадка для фрейзера)", - написала Саша.

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Саша обережно підійшла до створення намиста

Для роботи над цим намистом Саша використала стоматологічний інструмент. За освітою блогерка зубний технік, тож має вдома такі речі

Для створення прикраси блогерка використовувала силіконову нитку

Блогерка наробила фото з намистом ручної роботи

А як вам намисто?

До речі, Саша Бо якось розповідала про свої спостереження щодо відпочинку на Мальдівах. Вона відверто зізналася, що відпустка на райських островах не зовсім для дітей.

До речі, у свої 17 років Саша Бо плела браслети та продавала їх через соцмережі.