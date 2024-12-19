"Вперше робила штучне дихання": Саша Бо розповіла про страшний інцидент з 1-річною дочкою та застерегла інших батьків

Блогерка Cаша Бо розказала про страшний інцидент, який стався з її 1-річною донькою Вірою.

У своєму Instagram багатодітна мама розповіла, як висока температура спровокувала у дівчинки фібрильні судоми, що могло призвести до серйозних наслідків.

"Висока температура в дітей може спровокувати фібрильні судоми і навіть зупинку дихання. Батьки повинні мати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити мʼязи (якщо є освіта). Кожен з батьків просто зобовʼязаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання", - звернулася до аудиторії блогерка.

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скрін з Instagram

"Будьте готові до того, що швидка може їхати 30 хвилин! Тому сідайте в машину і сигнальте безперестанку! Нас пропускали, ніби все розуміли. Ідьте або біжіть до найближчої станції швидкої (вони густіше розташовані по містах), там продовжать надавати невідкладну допомогу і з сиренами довезуть вас до найближчої лікарні", - пояснила Саша.

Саша Бо пояснила, що робити в екстремальній ситуації

"Я вперше в житті робила штучне дихання... своїй дитині. Господи, я не знаю, як забути вчорашній день, якщо він поділив моє життя на до і після. Не дурно в інструкціях пишуть: "зберігайте спокій"

Як відомо, у 29-річної Саші вже є два сина від першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом.

А доньку блогерка народила від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.