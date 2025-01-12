"Тут краще робити дітей, а не бавити": Саша Бо похвалилася підтягнутим тілом у бікіні та розказала про відпочинок на Мальдівах. Фото

Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка та багатодітна мама Саша Бо (Олександра Тарнавська) досі відпочиває на Мальдівах та залюбки показує свою відпустку підписникам.

Цього разу інфлюєнсерка у своєму Instagram поділилася фото у купальнику та розповіла про свої спостереження щодо відпочинку на "райських островах".

"Мальдіви - це місце, яке було у моєму списку must visit (обов'язково відвідати - ред.). Очікування повністю себе виправдали. Трохи моїх спостережень: 1) Бюджетного відпочинку не буде. Як мінімум, переліт обійдеться дорого. Прилетіти в столицю - це перший етап. Наступний буде на гідролітаку, турбогвинтовому або катері. Гідролітак - найкомфортніший варіант, але вони літають лише до 16:00. Тому важливо прилетіти в Мале зранку, щоб не втрачати день", - написала вона.

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Блогерка похвалилася підтягнутим тілом у бікіні

Саша також додала, що її дітям на Мальдівах дуже комфортно, однак відпочинок на островах відрізняється від інших, наприклад у Туреччині.

"Тут нема просторих лобі, великих дитячих клубів, міні дискотек і тд. У нашому готелі є невелика ігрова кімната з вихователями, але дуже скромна. Тому тут краще робити дітей, а не бавити", - зазначила блогерка.

Також вона зауважила, що на островах відпочивальникам доведеться багато рухатися.

"Для нас це плюс, але декому може не сподобатись мотати пішки по декілька км щодня. Мальдівські острови невеликі, в середньому 1-3 км протяжністю, мініавтобуси їздять через 20-30 хв. Але ми ніколи їх не чекали і просто йшли пішки з локації на локацію", - наголосила Саша Бо.

Ну, свої вигідні ракурси Саша Бо знає дуже добре

Тарнавська також попередила, що на Мальдівах можна легко обгоріти, але в Індійському океані дуже комфортно плавати.

"Тут комфортна температура, 27 вночі і 28 вдень. Але сонечко поцілує вашу шкіру дуже сильно і швидко, можна легко обгоріти. О 10 ранку може бути злива, а вже о 12:00 жодної хмаринки на небі. Дощ може падати цілий день, тому з дітьми доведеться десь ховатись і розважати їх. У нас так один день пропав. Індійський океан, як тепле молоко. Нема нічого кращого по відчуттях, ніж плавати у лазурній лагуні. За все життя я ще ніколи так багато не плавала в океані, а віддавала перевагу басейнам", - додала вона.

Саша Бо попозувала на піску

Блогерка також порадила підписникам спробувати види спорту, які пропонують там та вивчити базові фрази англійською мовою.

"Мальдіви - це дуже тихі місця, але тут є багато варіантів водного спорту. Дуже раджу снорклінг (плавання з маскою) і парасейлінг (політ з парашутом над водою). Без англійської буде важко. Вивчіть елементарні фрази, які вам знадобляться. Або тримайте під рукою перекладач", - поділилася Саша Бо.

Фото з Instagram Саші Бо

До речі, на початку січня своїм відпочинком на Мальдівах також хвалилася дружина власника ОККО Віталія Антонова, Софія Мілевська.

А от зіркова тренерка Аніта Луценко хизувалася стальним пресом у Таїланді.