Саша Бо відвела молодшого сина до першого класу і наробила сімейних фото у вишиванках

Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) замилувала кадрами з першого дзвоника. Молодший син інфлюєнсерки Євген цьогоріч пішов до школи вперше, тож тепер у неї двоє школярів.

На світлинах Саша позує з двома синами від блогера Ігоря Пустовіта, Данилом та Євгеном й своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.

До речі, одягнені всі у вишиванки від українського бренду Etnodim.

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"Школярі! З днем знань", - написала вона.

Родина у вишиванках пішла на святкову лінійку

Молодший син, здається, радий початку нового періоду у житті

Данило (старший син) та Євген з радістю позують для маминого блогу

"Євгене, попереду у тебе найкращі шкільні роки", - написала Саша.

Також вона поділилася кумедними фото святкування

Нагадаємо, у Саші Бо є ще 10-місячна донечка Віра, яку вона народила у другому шлюбі.

Як відомо, нещодавно блогерка показала підписникам своє нове татуювання на всю спину.