Саша Бо відвела молодшого сина до першого класу і наробила сімейних фото у вишиванках
Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) замилувала кадрами з першого дзвоника. Молодший син інфлюєнсерки Євген цьогоріч пішов до школи вперше, тож тепер у неї двоє школярів.
На світлинах Саша позує з двома синами від блогера Ігоря Пустовіта, Данилом та Євгеном й своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.
До речі, одягнені всі у вишиванки від українського бренду Etnodim.
"Школярі! З днем знань", - написала вона.
Нагадаємо, у Саші Бо є ще 10-місячна донечка Віра, яку вона народила у другому шлюбі.
Як відомо, нещодавно блогерка показала підписникам своє нове татуювання на всю спину.
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