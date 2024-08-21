Саша Бо у нюдовому ромпері та в соняшниковому полі засвітила нове тату на спині. Фото
Блогерка Саша Бо, яка нещодавно приголомшила татуюванням на всю спину, засвітила його у новій зйомці.
Багатодітна 29-річна мама у нюдовому короткому комбінезоні з напівоголеною спиною попозувала у соняшниковому полі.
Щоправда, татювання на фото повністю не розгледіти, зате добре видно звабливі форми блогерки.
Нагадаємо, нещодавно Саша ділилася враженнями від філлерів та показувала обличчя до і після.
Приєднуйтесь до дискусії