Саша Бо у нюдовому ромпері та в соняшниковому полі засвітила нове тату на спині. Фото

Блогерка Саша Бо, яка нещодавно приголомшила татуюванням на всю спину, засвітила його у новій зйомці.

Багатодітна 29-річна мама у нюдовому короткому комбінезоні з напівоголеною спиною попозувала у соняшниковому полі.

Щоправда, татювання на фото повністю не розгледіти, зате добре видно звабливі форми блогерки.

Реклама:

Бачити цього величезного птаха на тендітній Саші досі незвично

Саша підкреслила фігуру мінімалістичним ромпером

Нагадаємо, нещодавно Саша ділилася враженнями від філлерів та показувала обличчя до і після.