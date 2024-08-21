Саша Бо у нюдовому ромпері та в соняшниковому полі засвітила нове тату на спині. Фото

Тамара Кудрявченко 21 серпня, 14:45
Саша Бо
Фото з Instagram

Блогерка Саша Бо, яка нещодавно приголомшила татуюванням на всю спину, засвітила його у новій зйомці.

Багатодітна 29-річна мама у нюдовому короткому комбінезоні з напівоголеною спиною попозувала у соняшниковому полі.

Щоправда, татювання на фото повністю не розгледіти, зате добре видно звабливі форми блогерки.


Саша Бо тату

Бачити цього величезного птаха на тендітній Саші досі незвично

Саша Тарнавська

Саша підкреслила фігуру мінімалістичним ромпером

Нагадаємо, нещодавно Саша ділилася враженнями від філлерів та показувала обличчя до і після.

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Саша БО
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