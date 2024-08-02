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"Покажи, що ти годуюча мама": Саша Бо похизувалася бюстом в обтислій сукні. Фото

Тетяна Сухачова 2 серпня, 16:30

Блогерка Саша Бо, яка у листопаді 2023-го народила третю дитину, дівчинку Віру, покрасувалася в обтислій сукні на відпочинку.

Багатодітна мама виклала знімки до свого Instagram та з гумором описала власні форми під фото.

"Покажи, що ти годуюча мама" називається", – йдеться у дописі.

Блогерка Саша Бо на відпочинку

Саша Бо скромно похизувалася фігурою в обтислому

фото з instagram Саші Бо

Саша Бо коло басейна
фото з Instagram

Як відомо, Саша Бо не приховує свої пластичні операції. Зокрема, серед них ринопластика, зміна форми губ та мамопластика.

Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав про пластичні операції українських блогерів.

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