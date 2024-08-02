"Покажи, що ти годуюча мама": Саша Бо похизувалася бюстом в обтислій сукні. Фото
Блогерка Саша Бо, яка у листопаді 2023-го народила третю дитину, дівчинку Віру, покрасувалася в обтислій сукні на відпочинку.
Багатодітна мама виклала знімки до свого Instagram та з гумором описала власні форми під фото.
"Покажи, що ти годуюча мама" називається", – йдеться у дописі.
Як відомо, Саша Бо не приховує свої пластичні операції. Зокрема, серед них ринопластика, зміна форми губ та мамопластика.
Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав про пластичні операції українських блогерів.
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