Цілунки, цілунки і ще раз цілунки: Селена Гомес ніжними фото привітала коханого з 36-річчям

Тамара Кудрявченко 8 березня, 17:15

Схоже, американська актриса і співачка Селена Гомес справді закохалася. Адже те, як вона привітала свого бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко з 36-річчям, свідчить про дуже сильні почуття.

31-річна артистка виклала в Instagram кілька фото своїх цілунків з коханим та присвятила йому ніжний допис.

Гомес і Бланко разом уже близько 9 місяців

Гомес і Бланко разом уже близько 9 місяців

"З днем народження, бейбі! Твоя емоційна витривалість, позитивний настрій, неймовірний талант (який мене вражає), незаперечний гумор і любляче, добре серце підкорюють мене. Я люблю тебе, Бенні Бланко", — написала Селена 7-го березня.


Гомес показала фото пристрасних цілунків з іменинником

Гомес показала фото пристрасних цілунків з іменинником

Селена нарешті виглядає щасливою

Селена нарешті виглядає щасливою

Цілунків багато не буває, коли кохаєш по-справжньому

Цілунків багато не буває, коли кохаєш по-справжньому

Н - ніжність

Н - ніжність

Нагадаємо, Гомес уже не вперше демонструє поцілунки з Бланко. Парочка не дуже старалася приховувати свій роман та не соромиться викладати спільні фото в мережу.

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Селена Гомес
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