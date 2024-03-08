Цілунки, цілунки і ще раз цілунки: Селена Гомес ніжними фото привітала коханого з 36-річчям
Схоже, американська актриса і співачка Селена Гомес справді закохалася. Адже те, як вона привітала свого бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко з 36-річчям, свідчить про дуже сильні почуття.
31-річна артистка виклала в Instagram кілька фото своїх цілунків з коханим та присвятила йому ніжний допис.
"З днем народження, бейбі! Твоя емоційна витривалість, позитивний настрій, неймовірний талант (який мене вражає), незаперечний гумор і любляче, добре серце підкорюють мене. Я люблю тебе, Бенні Бланко", — написала Селена 7-го березня.
Нагадаємо, Гомес уже не вперше демонструє поцілунки з Бланко. Парочка не дуже старалася приховувати свій роман та не соромиться викладати спільні фото в мережу.
Приєднуйтесь до дискусії