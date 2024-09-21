Шарліз Терон показала розваги з дочками у Діснейленді. Фото
Американська акторка Шерліз Терон показалася зі своїми дітьми в знаменитому парку розваг, де наробили багато атмосферних фото.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
Зіркова матуся повезла своїх прийомних доньок - 12-річну Джексон та 9-річну Огаст - до Діснейленду у США.
"Моторошний сезон не розпочнеться (Геловін), поки ми не відвідаємо Діснейленд", - написала вона під фото.
Нагадаємо, старшу доньку Шарліз Терон всиновлювала, як хлопчика, однак пізніше Джексон дала зрозуміти, що ідентифікує себе з іншим гендером.
Як відомо, Терон частенько бере дівчат з собою на фешн-івенти.
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