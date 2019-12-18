"Це її історія": Терон пояснила, чому важливо казати про її сина "вона"

Актриса Шарліз Терон, яка цього року вперше підтвердила, що її прийомна донька Джексон, яку вона всиновлювала як хлопчика, насправді є дівчинкою, пояснила, чому важливо вживати щодо неї займенник "вона".

Коли про Джексон продовжують казати "він", це ранить почуття дитини.

Про це Шарліз поговорила з виданням Pride Source.

Зі слів акторки, ходити на ЛГБТК-прайди - це тепер її щорічна традиція. В кінозірки навіть є спеціальна веселкова спідниця-пачка.

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Терон щороку ходить на Прайди

Не ділити людей на категорії Шарліз привчає і своїх дітей, 7-річну Джексон та 4-річну Огаст.

"Вони ще надто малі, але, звісно, у нас бувають такі розмови, коли вони кажуть: "Я одружуся", а я завжди питаю: "З ким? З хлопчиком чи з дівчинкою? Хто це буде?" Мені дуже подобається, що для моїх дітей це просто звичайне запитання", - розпвіла Терон.

"Одна з моїх доньок (Огаст) упевнена, що одружуватиметься п'ять разів, тричі з хлопчиками і двічі з дівчатками, і мені просто дуже до вподоби те, що в неї є свобода думати так. Господь знає, як воно буде, але мені подобається, що вона почувається досить безпечно для того, щоби досліджувати у своєму мозкові маленької дівчинки, що все є можливим, і що вона сама це для себе відкриє", - пояснила акторка.

Це Шарліз на Хелловін, у образі Гомеса з "Сімейки Аддамсів"

Трансгендерність Джексон стала "дечим новим" для зіркової мами. І Терон підняла цю тему в ЗМІ, бо їй важливо, щоби до її доньки ставилися як належно.

"Історія моєї доньки - це суто її історія, і колись, якщо вона так вирішить, вона розповість свою історію. Я відчуваю, що мені, як її матері, було важливо донести світові, що я буду дуже вдячна, якщо щодо неї використовуватимуться правильні займенники", - зазначила Терон.

Джексон 7 років

"Думаю, чим старша вона ставала, тим складніше нам було, бо люди продовжували писати про неї, вживаючи неправильні займенники, а я сама продовжувала говорити про неї у пресі, вживаючи неправильний займенник. Це дуже ранило її почуття. Я не хочу бути такою мамою, і ось чому я нещодавно про це розказала", - поділилася зірка.

Шарліз підкреслила, що решта історії Джексон і надалі залишатиметься приватною, мати це не обговорюватиме.

Нагадаємо, сама Терон теж вважала Джексон хлопчиком аж до трьох років, доки дитина не заявила їй, що це не так.

Фото з Instagram Терон

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