"Що за дід?": Потапа захейтили після публікації свіжого фото

Репера та продюсера Олексія Потапенка (POTAP) не впізнали на його свіжому фото.

У своєму Instagram 43-річний Потап запостив знімок, де показався у кепці та з густою сивою бородою.

Продюсер попозував з дружиною Настею Каменських та виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way.

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Підписники помітили, що Олексій набрав кілька зайвих кіло (що відразу відобразилося на його обличчі) і вирішили повідомити про це у коментарях. Цікаво, що найбільш популярним словом серед користувачів стало - "дід".

Продюсер лише хотів поділитися новиною, що пісні гурту "MOЗGI" та Насті Каменських потрапили до чартів Японії та Китаю, однак натомість отримав зауваження з приводу свого зовнішнього вигляду... фото з instagram

"Ого, а що сталося з Потапом?", "що за дід стоїть?", "розжирів як кабанчик", "не вгадала Потапа, наче дід-алкаш", "хто з них Потап?", "дід Мазай", - саме такі коментарі залишили під фото користувачі.

Останнім часом у біографії Потапа зустрічалося багато факапів. Наприклад, у квітні, продюсер опинився на афіші з "russian retro".