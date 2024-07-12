Сексі-провокаторка vs сама ніжність: Шерон Стоун знялася в мереживному спідньому та вигуляла рожеву сукню на світський захід

Розкішна Шерон

66-річна голлівудська зірка Шерон Стоун - з тих легендарних жінок, котрі вміють бути як зухвалими провокаторками, так і ніжними й елегантними красунями.

Днями актриса побувала в обох образах, спільною деталлю яких стало хіба що масивне перлове намисто.

11-го липня Стоун з'явилася на саміті The Hollywood Reporter x Social Impact Fund у Лос-Анджелесі.

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Для виходу акторка обрала ніжно-рожеву сукню максі, яку доповнила намистом, маленьким яскравим клатчем та сяючим і дуже природним мейкапом теж з відтінками рожевого.

Актрисі неймовірно личить цей ніжно-рожевий Фото Getty Images

Того ж дня у своєму Instagram Стоун предстала перед підписниками у кардинально протилежному луці. Акторка попозувала в мереживному спідньому рожево-коралового кольору. Свій образ вона доповнила тим самим перловим намистом, синіми босоніжками з зав'язками, прикрашеними ліловими квітами, та пухнастим стільцем, на якому всілася, закинувши ногу на ногу.

Стоун може собі дозволити абсолютно різні луки, навіть такий Фото @theparislibby

Нагадаємо, днями Шерон Стоун показалася у самих лише трусиках під час створення чергового живописного шедевру.