66-річна Шерон Стоун топлес та у бікіні показалася за живописанням. Фото

66-річна голлівудська зірка Шерон Стоун, яка нині є більше художницею, ніж актрисою, показалася за улюбленим малярством.

Шерон виклала в Instagram фото, на якому створює свій черговий шедевр у самих лише бікіні. Щоправда стоїть вона спиною до камери.

Розкута художниця Шерон Стоун за живописанням

"Іноді мені просто доводиться переходити з басейну до малювання", - підписала знімок Стоун.

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Актриса, як відомо, вже мала персональну виставку картин у галереї. Торік вона розповідала, як у 2001-му через крововилив у мозок ледь не померла та втратила кінокар'єру.

Також Стоун не так давно казала, що збирається продати свій розкішний будинок, щоб жити як звичайна людина.