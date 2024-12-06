"Характер мамин": Камінська привітала доньку з 9-річчям кумедними фото і відео

Марія Мельник 6 грудня, 17:00
Камінська за святкуванням
фото з Instagram

Співачка Слава Камінська 6-го грудня святкує день народження доньки Лаури.

З нагоди 9-річчя дівчинки мама запостила сімейне відео і залишила теплі слова привітання.

"З днем народження, моя любов! Характер — мамин, харизма — всесвітська! Найчарівніша шкодинка у світі. Красива, розумна, талановита, з неймовірним почуттям стилю і великою любов’ю до корейської музики ("Stray Kids" вже плачуть від щастя, що ти їхній фанат).

Людина, яка любить косметику більше, ніж ранкові сніданки, і завжди кричить: "Мамо, їм не купуй!". Ти — моя гордість, натхнення і постійне джерело сміху та любові. Зростай щасливою, моя зірочко, і ніколи не втрачай своєї магії!", - побажала Камінська.


донька Камінської
Слава пригадала, як виглядала ще зовсім маленька Лаура
Маленька Лаури
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Нагадаємо, у Слави Камінської також є син Леонард від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким була у шлюбі 5 років.

Як відомо, зараз Камінська живе з дітьми на Тенерифе та перебуває у стосунках і естонцем, обличчя якого вона не показує.

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