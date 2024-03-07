"Желтуха": Камінська відреагувала на приписаного їй чоловіка-росіянина та назвала його національність

39-річна співачка Слава Камінська через своє особисте життя, а точніше його висвітлення, стала предметом обговорення ЗМІ.

Журналісти звинуватили виконавицю за пісню-присвяту "чоловікові-росіянину", яку вона запостила у своєму Instagram.

"У меня был муж, красивый такой, правда, русский немного, но мой", - йдеться в пісні Слави.

Реклама:

І хоча ЗМІ приписали Камінській "цинічний спів" чоловіку-росіянину, сама виконавиця запевнила, що мова йде про естонця і посміялася зі звинувачень.

"Слава Камінська обурила українців піснею про "красівого мужа-росіянина", яку цинічно заспівала російською мовою. Відео", - йдеться у заголовку.

"Як завжди желтуха. Звільніть 5-копійочних. Він естонець", - відповіла Слава.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Камінська розійшлася зі своїм попереднім, хазяйновитим бойфрендом.

На початку війни вона начебто вступила у стосунки з чоловіком, який боронив Україну, однак роман протривав недовго.

Як відомо, Камінська зустрічається зі своїм новим загадковим бойфрендом вже понад рік, проте досі не розкриває ні його імені, ні обличчя.