"Відпустка безробітної": Камінська заселфилася в ліфті з коханим та показала спільний портрет
40-річна співачка Слава Камінська продовжує тримати інтригу навколо свого особистого життя.
Виконавиця в декольтованій сукні у ліфті жартома назвала своє дозвілля відпусткою безробітної і показала його.
"Відпустка безробітної жінки", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Камінська розійшлася зі своїм попереднім, хазяйновитим бойфрендом.
На початку війни вона начебто вступила у стосунки з чоловіком, який боронив Україну, однак роман протривав недовго. Із новим коханим Камінська зустрічається понад рік, однак не показує його обличчя. До речі, у березні аудиторія Слави помилково вирішила, що її бойфренд росіянин.
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