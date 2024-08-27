"Відпустка безробітної": Камінська заселфилася в ліфті з коханим та показала спільний портрет

Щаслива і безробітна Камінська

40-річна співачка Слава Камінська продовжує тримати інтригу навколо свого особистого життя.

Виконавиця в декольтованій сукні у ліфті жартома назвала своє дозвілля відпусткою безробітної і показала його.

"Відпустка безробітної жінки", - підписала фото співачка.

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Камінська досі не готова показувати свого естонця фото з instagram

Співачка показала портрет з коханим. До речі, хоча Слава не світить обличчя бойфренда, завдяки малюнку можна приблизно уявити, як він виглядає

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Камінська розійшлася зі своїм попереднім, хазяйновитим бойфрендом.

На початку війни вона начебто вступила у стосунки з чоловіком, який боронив Україну, однак роман протривав недовго. Із новим коханим Камінська зустрічається понад рік, однак не показує його обличчя. До речі, у березні аудиторія Слави помилково вирішила, що її бойфренд росіянин.