"Залишитися в живих": Камінська в топі і лосинах посвітила тілом після тренування

Марія Мельник 29 січня, 12:00

Співачка Слава Камінська, яка на початку війни виїхала до Нідерландів, а пізніше переїхала в Іспанію, продовжує працювати над своєю формою.

39-річна виконавиця в лосинах і топі показалася після чергового тренування.

"Залишитися в живих", - підписала фото Камінська.

Слід нагадати, що у 2020-ому Слава робила ліпосакцію

Слід нагадати, що у 2020-ому Слава робила ліпосакцію

скрін з instagram

А ще у 2021-ому Слава називала себе "жирною" і майже кожного дня працювала над тілом у спортзалі.

Нагадаємо, 16-го липня співачці виповнилося 39. За кілька місяців вона показалася в спідньому та зізналася, що любить свій вік.

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