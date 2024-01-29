"Залишитися в живих": Камінська в топі і лосинах посвітила тілом після тренування
Співачка Слава Камінська, яка на початку війни виїхала до Нідерландів, а пізніше переїхала в Іспанію, продовжує працювати над своєю формою.
39-річна виконавиця в лосинах і топі показалася після чергового тренування.
"Залишитися в живих", - підписала фото Камінська.
А ще у 2021-ому Слава називала себе "жирною" і майже кожного дня працювала над тілом у спортзалі.
Нагадаємо, 16-го липня співачці виповнилося 39. За кілька місяців вона показалася в спідньому та зізналася, що любить свій вік.
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