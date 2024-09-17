Як 52-річна Вергара у вечірній сукні гамбургером на премії Emmy ласувала. Відео

Американська актриса колумбійського походження Софія Вергара знає, як виглядати розкішно на світських вечірках та парадних хідниках. Проте навіть найвишуканіша сукня – не аргумент, аби відмовляти собі у смачненькому.

Так трапилося на афтепаті телевізійної премії Emmy Awards 2024. На своїй сторінці в instagram зірка поділилася дотепним відео, на якому смакує гарбургер під час фуршету.

"Не отримала Emmy, але отримала гамбургер", – дотепно підписала вона.

Всі ми інколи трошки Софія Вергара :) скрін з відео

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Коли не встигла поїсти вдома перед виходом скрін з відео

Також актриса показался у компанії своєї зіркової подружки, німецької моделі і телеведучої Гайді Клум. Із нею вона попозувала на вечірці, наробивши купу спільних кадрів.

Вергара та Клум у контрастних сукнях з виразними декольте зазнімкувалися на афтепаті телепремії фото з Instagram Софії Вергари

Зіркові подружки, до речі, разом працюють на телебачені фото з Instagram Софії Вергари

Нагадаємо, у липні Вергара відсвяткувала свій 52 день народження. Зірка відзначила його у компанії Клум та свого бойфренда, лікаря Джастіна Салімана.