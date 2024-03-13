51-річна Вергара в купальнику граційно попозувала на тлі пальм. Фото

Марія Ткаченко 13 березня, 12:30

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара продемонструвала струнку фігуру в купальнику власного авторства.

Лінію пляжного одягу 51-річна зірка створила для мережі магазинів Walmart. Як повідомила Софія у Instagram, вона декілька місяців обирала серед зразків та фасонів і нарешті щаслива її представити.

Софія в зеленому попозувала на тлі зелені

Софія в зеленому попозувала на тлі зелені

Фото Instagram Вергари
51-річна зірка похизувалася фігурою перед камерою

51-річна зірка похизувалася фігурою перед камерою


Нагадаємо, торік Вергара зізналася, що намагається не читати, що їй пишуть у соцмережах, бо їй дошкуляють закиди щодо пластики, якої вона насправді не робила. Як запевняє зірка серіалу "Грізельда", зберігати молодий вигляд їй помагають "мільйон б'юті-правил" та деякі антиейдж-процедурки.

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купальники Вергара
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