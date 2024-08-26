Соловій в Австралії заселфилася з кенгуру та оголила плечі на тлі океану

Марія Мельник 26 серпня, 13:15

Співачка Христина Соловій, яка до Дня Незалежності України вирушила на гастролі в Австралію, показала підписникам місцеві цікавинки.

Співачка зробила селфі з національним символом і попозувала на березі океану.

"Добрий вечір. У коали на розігріві - кенгуру", - дотепно підмітила Соловій, згадавши про пісню "Коала", яку виконала на концерті.

Христина Соловій з волохатим другом
Христина урізноманітнила свій контент
фото з instagram

Христина Соловій в сукні на березі океану

Соловій насолоджується митями спокою

Нагадаємо, у квітні Соловій втрапила в скандал через своє нецензурне висловлювання відносно колишньої назви міста Чорноморська. Виконавиця, на яку склали адмінпротокол, запостила у Instagram фото на тлі поліцейського відділку. Мама артистки висловила підтримку доньці і залишила під дописом коментар.

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Соловій
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