Соловій в Австралії заселфилася з кенгуру та оголила плечі на тлі океану
Співачка Христина Соловій, яка до Дня Незалежності України вирушила на гастролі в Австралію, показала підписникам місцеві цікавинки.
Співачка зробила селфі з національним символом і попозувала на березі океану.
"Добрий вечір. У коали на розігріві - кенгуру", - дотепно підмітила Соловій, згадавши про пісню "Коала", яку виконала на концерті.
Нагадаємо, у квітні Соловій втрапила в скандал через своє нецензурне висловлювання відносно колишньої назви міста Чорноморська. Виконавиця, на яку склали адмінпротокол, запостила у Instagram фото на тлі поліцейського відділку. Мама артистки висловила підтримку доньці і залишила під дописом коментар.
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