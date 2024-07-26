Онука Ротару у Флоренції оголила спину та заселфилася в спортлуці. Фото
Онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, хоч і мешкає у Нью-Йорку, але літо полюбляє проводити на європейських курортах. Зокрема, в Італії.
Вкотре 23-річна дівчина продемонструвала відпочинок у сонячній Флоренції. У сторіс Instagram Соня поділилася місцевими пейзажами, а також покрасувалася у кількох луках.
Як відомо, у травні Євдокименко підтвердила свої стосунки із американським мільярдером. Тоді дівчина показалася в обіймах чоловіка та публічно назвала його "коханим".
Нагадаємо, крім подорожей Соня полюбляє демонструвати дороге вбрання та розкішні прикраси на десятки тисяч доларів.
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