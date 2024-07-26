Онука Ротару у Флоренції оголила спину та заселфилася в спортлуці. Фото

Онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, хоч і мешкає у Нью-Йорку, але літо полюбляє проводити на європейських курортах. Зокрема, в Італії.

Вкотре 23-річна дівчина продемонструвала відпочинок у сонячній Флоренції. У сторіс Instagram Соня поділилася місцевими пейзажами, а також покрасувалася у кількох луках.

Соня раніше, до речі, вже демонструвала лук із цим топом від італійського Miu Miu скрін з Instagram

23-річна онучка Софії Ротару полюбляє постити свій відпочинок скрін instagram

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Мабуть, спортом Соня займається під композиції свого брата Анатолія. Той, як відомо, перш ніж незрозумілим чином опинитися у Парижі, намагався незаконно перетнути кордон і був затриманий скрін з instagram

Море, сонце та лавандові алеї оточують Соню у Флоренції скрін з Instagram

Як відомо, у травні Євдокименко підтвердила свої стосунки із американським мільярдером. Тоді дівчина показалася в обіймах чоловіка та публічно назвала його "коханим".

Нагадаємо, крім подорожей Соня полюбляє демонструвати дороге вбрання та розкішні прикраси на десятки тисяч доларів.