"Моя любов": онука Ротару показалася з загадковим чоловіком. Фото

ТаблоID 8 травня, 10:05

22-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко вперше після розставання з IT-бізнесменом Денисом Жадановим показалася з новим хлопцем.

У сторіс свого Instagram красуня привітала загадкового чоловіка з днем народження та назвала його своїм коханим.

Соня нарешті розсекретила свої нові стосунки

Соня нарешті розсекретила свої нові стосунки

Як відомо, Жаданов і Євдокименко були разом близько 3 років. А до цього дівчина мала роман з італійцем Марко.


Чекаємо нових подробиць, Соню!

Чекаємо нових подробиць, Соню!

Софія, якій у травні виповниться 24, продовжує навчатися у Нью-Йорку, працювати моделлю та багато мандрувати.

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