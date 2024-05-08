"Моя любов": онука Ротару показалася з загадковим чоловіком. Фото
22-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко вперше після розставання з IT-бізнесменом Денисом Жадановим показалася з новим хлопцем.
У сторіс свого Instagram красуня привітала загадкового чоловіка з днем народження та назвала його своїм коханим.
Як відомо, Жаданов і Євдокименко були разом близько 3 років. А до цього дівчина мала роман з італійцем Марко.
Софія, якій у травні виповниться 24, продовжує навчатися у Нью-Йорку, працювати моделлю та багато мандрувати.
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