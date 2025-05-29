"Не змогла мовчати": Бурмака представила пісню-розмову про покійного брата-військового

Співачка Марія Бурмака презентувала роботу "Братику", - особисту історію, втілену в пісні.

Виконавиця заспівала про покійного брата Святослава, що пішов на війну, щоб боронити Україну.

"Я написала цю пісню, бо не змогла мовчати. Вона — не про війну, а про людину. Про мого брата. Про всіх, кого ми втратили, але не забудемо", — розповіла Марія.

Фото пресслужби Марії

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"Музика тут звучить не голосно. Бо глибокий біль не кричить. Він живе у кожній ноті, у кожній паузі. Ця композиція — про присутність у відсутності, про пам’ять і про любов, яка не закінчується навіть після останнього рядка. Про біль, який не стає меншим, але стає піснею. Про тишу, в якій живе голос, що колись сміявся поруч. Про любов, яка ніколи не перестає", - зазначила співачка.

Відеокліп знято у форматі розмови, в якій друг просто слухає. Про біль, який не стає меншим, але стає рядками пісні.

"Про тишу, в якій живе голос, що колись сміявся поруч. Цей друг — видатний український актор Богдан Бенюк", - представила Бурмака.

"Богдан Бенюк - людина, яка знає мене від 18 років. Він знає моє життя, хрещений моєї дочки був знайомий з моїм братом. Ми часто потребуємо саме такої підтримки. Вислухати, просто бути поряд, зрозуміти. Це не акторська гра. Богдан мою історію пропустив через своє серце", - поділилася Марія.

У січні Бурмака поділилася трагічною звісткою. У ніч на 4-те січня пішов із життя її молодший брат, захисник України Святослав Бурмака. Святослав служив в 43 Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Чоловік був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі, після чого помер.