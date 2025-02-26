"Пробач": Бурмака у несподіваному дуеті з репером ХАСом переспівала свій відомий хіт. Відео

Співачка Марія Бурмака разом із репером ХАСом представили нову версію легендарної композиції "Пробач". Ця несподівана колаборація поєднала два різні музичні стилі, надавши пісні сучасного звучання.

Для 34-річного ХАСа ця співпраця стала здійсненням давньої мрії. Він зізнався, що ще в студентські роки захоплювався творчістю Бурмаки та навіть не міг уявити, що колись заспіває з нею дуетом.

Оновлена версія треку розповідає про біль розставання і суперечливі емоції після розриву. Пісня передає почуття людей, які вже зробили вибір, але все ще вагаються, чи він був правильним.

"Чесно кажучи, я був приголомшений, коли дізнався, що Марія хоче заспівати зі мною дуетом. Я зрозумів, що це чудова можливість здійснити мою студентську мрію. І загалом, це велика честь для мене", — зізнався ХАС. Фото пресгрупа

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54-річна Марія також поділилася історією створення дуету. Вона давно шукала когось, із ким могла б зробити цікаву музичну співпрацю, проте ідеального варіанту не знаходила.

"Я вже довгий час думала над колабораціями і не знала, … з ким я могла б бути "на одній хвилі". Все-таки моя музика дуже особистісна... І тут на інтерв'ю у відомого блогера Слави Дьоміна, він каже: а чому би тобі не спробувати зробити "Пробач" із ХАСом, це мій друг... Послухала й подумала: дійсно класний!

Потім стежила за його творчістю. Але я і реп? А чому б і ні?... А коли ми зустрілись, я послухала його бачення, його історію, яку він відчув під час роботи з піснею "Пробач". ХАС написав свій текст і це було прямо в серденько. Його версія була інша, ніби як із задзеркалля — як чоловіки відчувають розрив…", — розповіла артистка.

Марія Бурмака та ХАС об’єднали зусилля для створення емоційної пісні Скрін з кліпу vovatv

Саме ХАС став ініціатором створення кліпу "Пробач". Відео знімали у закинутому будинку культури, що стало символічним для артиста, який майже рік не виступав на великих сценах.

Сум, спогади, спроби рухатися далі та водночас бажання повернути втрачене — все це відображено в проникливих рядках композиції

"Я намагався показати власну історію 15-літньої давності. Бо пісня "Пробач" тригернула мене і я згадав той час. І ця спільна робота допомогла мені насправді закрити цю історію", — поділився музикант.

У кліпі персонаж ХАСа розлучається з коханою

До речі, цього місяця багато виконавців потішили слухачів новими музичними релізами. Тіна Кароль у співпраці з SadSvit презентувала атмосферну антиутопічну композицію "МИ". Klavdia Petrivna здивувала незвичайним образом у кліпі на пісню "Авжеж", Монатік вразив енергійними танцями у відео "Так вмієш лиш ти", а Приходько оспівала розрив із коханим у треці "Не йди".

Як відомо, Марія Бурмака розлучилась з чоловіком у 2003 році. Влітку вона вперше заговорила про своє особисте життя та відповіла, чи хоче вийти заміж. Від колишнього обранця Дмитра Небесійчука співачка має 29-річну доньку Ярину.