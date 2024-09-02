Замінила Шарліз Терон: Ріанна у золоті та перлинах з'явилася в легендарній рекламі парфумів Dior. Відео
Попспівачка Ріанна стала новим обличчям французького бренду Dior. Зірка віднині – амбасадорка аромату J’adore, який свого часу рекламувала голлівудська акторка Шарліз Терон.
У новому ролику з Рірі бренд зберіг концепцію попереднього кампейну, але подав його на новий манір.
На початку відео артистка прибуває до розкішного Версалю у total black, а потім переодягається у золоте з голови до ніг.
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До речі, Ріанна є обличчям не лише світових брендів. Зірка має власний лейб білизни Savage X Fenty, для якого часто оголюється та бере участь у відвертих зйомках.
Нагадаємо, раніше зірка засвітилася на барбадоському карнавалі у розкішному костюмі з пір’я, блискіток і декоративних камінців.
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