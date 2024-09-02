Замінила Шарліз Терон: Ріанна у золоті та перлинах з'явилася в легендарній рекламі парфумів Dior. Відео

скрін з відео

Попспівачка Ріанна стала новим обличчям французького бренду Dior. Зірка віднині – амбасадорка аромату J’adore, який свого часу рекламувала голлівудська акторка Шарліз Терон.

У новому ролику з Рірі бренд зберіг концепцію попереднього кампейну, але подав його на новий манір.

На початку відео артистка прибуває до розкішного Версалю у total black, а потім переодягається у золоте з голови до ніг.

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Рірі спершу постає в рекламі у чорному cкрін з відео

Згодом обертається на богиню в золоті :) скрін з відео

скрін з відео

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

До речі, Ріанна є обличчям не лише світових брендів. Зірка має власний лейб білизни Savage X Fenty, для якого часто оголюється та бере участь у відвертих зйомках.

Нагадаємо, раніше зірка засвітилася на барбадоському карнавалі у розкішному костюмі з пір’я, блискіток і декоративних камінців.