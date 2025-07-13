"Улюблений літній мейк": Roxolana показала, як фарбуватися по-скандинавськи. Відео
Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) вирішила повторити популярний тренд у макіяжі і зробила його навпаки.
Відео вона показала у своєму Instagram.
"Спробувала тренд "скандинавський літній мейк" і це любов", - написала Роксолана.
Зірка нанесла на очищену шкіру спочатку бронзер, хайлайтер та румʼяна, а потім на окремі точки нанесла тональний крем.
"Тепер мій улюблений літній мейк! Рекомендасьйон, дівчата", - додала Роксолана.
Нагадаємо, Roxolana брала у часть у Національному відборі на Євробачення у 2022 році. Тоді вона програла гурту Kalush Orchestra.
Як відомо, у липні 2022 року команда співачки потрапила під ракетний обстріл РФ у Вінниці. Тоді один працівник співачки загинув.
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