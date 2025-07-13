"Улюблений літній мейк": Roxolana показала, як фарбуватися по-скандинавськи. Відео

Фото з Instagram Роксолани

Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) вирішила повторити популярний тренд у макіяжі і зробила його навпаки.

Відео вона показала у своєму Instagram.

"Спробувала тренд "скандинавський літній мейк" і це любов", - написала Роксолана.

Зірка нанесла на очищену шкіру спочатку бронзер, хайлайтер та румʼяна, а потім на окремі точки нанесла тональний крем.

"Тепер мій улюблений літній мейк! Рекомендасьйон, дівчата", - додала Роксолана.

Співачка вирішила спробувати новий спосіб макіяжу

Аби зробити такий макіяж, як у зірки, наносьте бронзер, рум'яна та хайлайтер на очищену шкіру

Крім того, Роксолана підфарбувала очі та губи й уклала воском свої брови

Скріншот з Instagram Роксолани

Нагадаємо, Roxolana брала у часть у Національному відборі на Євробачення у 2022 році. Тоді вона програла гурту Kalush Orchestra.

Як відомо, у липні 2022 року команда співачки потрапила під ракетний обстріл РФ у Вінниці. Тоді один працівник співачки загинув.