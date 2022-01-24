Стали відомі імена фіналістів та ведучих Нацвідбору на Євробачення-2022

Стали відомі імена фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення"-2022.



Так, серед ймовірних учасників Євробачення реперка Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic та сольні виконавці ROXOLANA, LAUD, Michael Soul та WELLBOY.

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Остаточно ім’я переможця стане відомо 12 лютого. До речі, ведучими фіналу Нацвідбору стануть Маша Єфросиніна та Тімур Мірошніченко.

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Нагадаємо, Євробачення-2022 пройде в Італії. Переможцями торішнього конкурсу став рок-гурт Maneskin.

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