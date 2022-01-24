Стали відомі імена фіналістів та ведучих Нацвідбору на Євробачення-2022

Понеділок, 24 січня 2022, 13:59

Стали відомі імена фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення"-2022.

Так, серед ймовірних учасників Євробачення реперка Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic та сольні виконавці ROXOLANA, LAUD, Michael Soul та WELLBOY.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)


Остаточно ім’я переможця стане відомо 12 лютого. До речі, ведучими фіналу Нацвідбору стануть Маша Єфросиніна та Тімур Мірошніченко.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)



Нагадаємо, Євробачення-2022 пройде в Італії. Переможцями торішнього конкурсу став рок-гурт Maneskin.

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