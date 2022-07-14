Одна людина загинула, друга бореться за життя: команда співачки Роксолани потрапила під ракетний обстріл росіян у Вінниці
— Четвер, 14 липня 2022, 14:29
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Roxolana повідомила жахливу новину. Частина її команди постраждала від ракетного обстрілу росіян у Вінниці 14-го липня.
Один хлопець загинув, інший - бореться за життя.
Про це співачка розказала у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, у березні від ракетного обстрілу в Києві загинула актриса Оксана Швець. Також від поранень під час обстрілів помер артист балету Артем Дацишин.