Одна людина загинула, друга бореться за життя: команда співачки Роксолани потрапила під ракетний обстріл росіян у Вінниці

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Roxolana повідомила жахливу новину. Частина її команди постраждала від ракетного обстрілу росіян у Вінниці 14-го липня.

Один хлопець загинув, інший - бореться за життя.

Про це співачка розказала у своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роксолана Сирота 🔹ROXOLANA🔹 (@roxolanas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роксолана Сирота 🔹ROXOLANA🔹 (@roxolanas)

Нагадаємо, у березні від ракетного обстрілу в Києві загинула актриса Оксана Швець. Також від поранень під час обстрілів помер артист балету Артем Дацишин.