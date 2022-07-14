Одна людина загинула, друга бореться за життя: команда співачки Роксолани потрапила під ракетний обстріл росіян у Вінниці

Тамара Кудрявченко — Четвер, 14 липня 2022, 14:29

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Roxolana повідомила жахливу новину. Частина її команди постраждала від ракетного обстрілу росіян у Вінниці 14-го липня.

Один хлопець загинув, інший - бореться за життя. 

Про це співачка розказала у своєму Instagram. 

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Допис, поширений Роксолана Сирота 🔹ROXOLANA🔹 (@roxolanas)

Нагадаємо, у березні від ракетного обстрілу в Києві загинула актриса Оксана Швець. Також від поранень під час обстрілів помер артист балету Артем Дацишин


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