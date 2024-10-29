Огнєвіч у сукні з ланцюжковим декольте до пупа пристрасно повигиналася для фото

Марія Мельник 29 жовтня, 17:45
Огнєвіч у топі оголила плечі
фото sadugova

Співачка Злата Огнєвіч наробила фото у спокусливому луці з відкритими плечима і розрізом на стегні.

На знімках 38-річна виконавиця пристрасно повигиналася і засвітила акуратне і водночас сміливе декольте та стрункі ніжки.

Злата пристрасно заплющила очі

Співачка вміє бути чуттєвою і пристрасною не лише під час виконання пісень, а й на фотозйомці


Огнєвіч у сукні - фото в повний зріст

Щоб підтримувати форму, Злата регулярно навідується на заняття в улюблену студію в Києві

До речі, мамопластику Огнєвіч не робила, хоча свого часу у неї були такі думки

До речі, мамопластику Огнєвіч не робила, хоча свого часу у неї були такі думки

Як відомо, Огнєвіч з тих зіркових жінок, хто приділяє чимало уваги своїй зовнішності. Раніше спеціально для ТаблоID Злата розказувала про свій догляд, лайфхаки, а також згадувала табу і помилки про піклування за обличчям.

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Злата Огнєвіч
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