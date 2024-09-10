Огнєвіч у червоному міні показала річ, яка пасує кожній дівчині. Відео

Марія Мельник 10 вересня, 15:30

Співачка Злата Огнєвіч, якій на тлі виходу нової пісні приписали роман з одруженим, показала, що насправді радує кожну дівчину.

Виконавиця зробила це у короткому яскравому міні, а відео запостила в Instagram.

Огнєвіч у міні та леопардових підборах

Ні, це зовсім не червона коротка сукня

скрін з instagram
Все набагато простіше (складніше) - це квіти

Все набагато простіше (складніше) - це квіти


"Якщо ти не даруєш квіти коханій, не дивуйся, якщо одного дня вдома з’явиться букет, якого ти не приносив", - (не) жартома написала співачка.

Впродовж війни Огнєвіч закликає українців дбати про свій фізичний і ментальний стан: завчасно робити чекапи та харчуватися лише корисно і смачно.

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Злата Огнєвіч
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