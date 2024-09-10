Огнєвіч у червоному міні показала річ, яка пасує кожній дівчині. Відео
Співачка Злата Огнєвіч, якій на тлі виходу нової пісні приписали роман з одруженим, показала, що насправді радує кожну дівчину.
Виконавиця зробила це у короткому яскравому міні, а відео запостила в Instagram.
"Якщо ти не даруєш квіти коханій, не дивуйся, якщо одного дня вдома з’явиться букет, якого ти не приносив", - (не) жартома написала співачка.
Впродовж війни Огнєвіч закликає українців дбати про свій фізичний і ментальний стан: завчасно робити чекапи та харчуватися лише корисно і смачно.
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