"Неможливо встояти перед чарами": Огнєвіч розказала про симпатію до Хливнюка та чому в них нічого не склалося
Співачка Злата Огнєвіч, за чутками, кілька років тому мала роман із лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Щоправда, жоден з них не підтверджував ці стосунки.
Журналістка "Люкс ФМ" прямо запитала Злату, чи це правда і чому в них із Андрієм нічого не склалося. Але артистка відповіла обережно, по суті, знову нічого не підтверджуючи, але й не спростовуючи.
"Він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік, я дуже давно не була з ним на зв'язку, але мені б хотілося поспілкуватися з ним не в телеграмі, а просто так за філіжанкою кави, просто спитати, як у нього зараз на душі, на серці. Бо пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі", - зізналася Огнєвіч.
"І мені було би цікаво побачити, наскільки він змінився, бо я думаю, що сто відсотків за цей час сталися зміни. Але він дуже непроста людина, як і всі творчі люди... Але я дуже щаслива, що наша зустріч принесла таку пісню, як "Ти обіцяв". Я написала музику на вірші Андрія. Це сталося як якесь диво", - згадала Злата.
На запитання, чи подобався їй Хливнюк, Огнєвіч сказала:
"Ну, звичайно, він мені тоді дуже подобався, бо неможливо встояти перед чарами чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий, харизматичний. Так, він мені подобався, але, як ви бачите, це тільки творчий союз, в якому народилася пісня".
Тоді журналістка уточнила, чому в них із Хливнюком нічого не вийшло.
"Тому що я не планувала цього", - з посмішкою відповіла Злата.
"Якщо раптом складеться так доля, ми зустрінемося, будемо спілкуватися на тему творчості, я побачу якісь вірші... Але я думаю, це неможливо, бо такі зустрічі трапляються раз в житті", - додала вона.
Нагадаємо, якось Злата розповідала про колишнього, який її ударив в обличчя.