Євробачення 2025: оголошено учасників, які боротимуться за виступ у фіналі Нацвідбору

До довгого списку Національного відбору на Євробачення 2025 увійшли 20 українських артистів.

Суспільне Мовлення повідомило про це на офіційній сторінці в Instagram.

Наразі лонглист виглядає так: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, Future Culture, GRISANA, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, TESLENKO, YAGODY, Ziferblat, Абіє, "ДК Енергетик", Маша Кондратенко, МУАЯД, "Слухай Сашу" та Влад Шериф.

Однак до фіналу потраплять лише 10 артистів.

Реклама:

Надалі відбудуться прослуховування учасників і назвуть імена 9 фіналістів. Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Воно і визначить ще одного учасника чи учасницю фіналу.

Цьогорічна музична продюсерка нацвідбору на "Євробачення 2025", співачка Тіна Кароль розказала, що до списку не потрапила низка сильних пісень:

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року".

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у лютому 2025 року.

Переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу можна буде обрати через онлайн-голосування.

Як відомо, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" існує з 1956-го року, Україна бере у ньому участь лише з 2003-го. Раніше ТаблоID пригадував усіх учасників конкурсу від України.