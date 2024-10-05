Jerry Heil у паєтках попозувала для індійського глянцю та засвітилася в кліпі переможців Євробачення 2024. Фото
Співачка Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні 2024, знялася для обкладинки індійського глянцю Hi Celeb Magazine та засвітилася у кліпі переможців пісенного конкурсу Nemo.
На фотосесії зірка була одягнута у сріблястий топ з паєтками та асиметричний штанний костюм чорного кольору.
В інтерв'ю журналу Jerry Heil розповіла, що процес створення кожної її пісні кожного разу інший.
"Іноді в голову просто спадає якась випадкова фраза. Наприклад, кілька днів тому я помітила, що англійська фраза "killing me" (вбиває мене, - ред.) звучить схоже на українське слово "килими", і створила пісню, яка базується на грі цих слів", - сказала співачка.
У своєму Instagram зірка також опублікувала кілька кадрів з кліпу переможців Євробачення 2024 Nemo. На уривках з відеороботи можна помітити й саму співачку.
"Цей поїзд мчить прямо на вершину! Займайте місця та готуйтесь до рейву. Неймовірно пишаюсь цією поїздкою з тобою, Nemo", - написала Jerry Heil.
До речі, спільний трек Jerry Heil та солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної "WABI-SABI" включили до індійського плейлиста на Spotify.
Нещодавно у своєму соціальному кліпі співачка зняла дівчинку з Маріуполя, яку повернули з окупованих територій.
Нагадаємо, Jerry Heil стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів премії Grammy.
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