Євробачення-2025: стало відомо, чи візьме Україна участь у конкурсі

Україна візьме участь в 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025.

Про це повідомило Суспільне Мовлення.

Як зазначив голова правління Суспільного Микола Чернотицький, Євробачення вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде росія. Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії, і Суспільне зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще", — пояснив Чернотицький.

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Нагадаємо, цьогоріч у пісенному конкурсі перемогли артист Nemo зі Швейцарії. Другою стала Хорватія, а Україна посіла третє місце. Реперка alyona alyona у дуеті зі співачкою Jerry Heil виборювали перемогу з піснею "Teresa & Maria".

Як відомо, конкурс відбудеться у Базелі, в Швейцарії. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року.