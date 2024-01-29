Дочки Мадонни й Лізи Рінни зухвало попозували у спідньому. Фото

Яблуко від яблуні – саме ця фраза згадується, коли бачиш зйомку 27-річної Лурдес (Лоли) Леон – старшої дочки співачки Мадонни для журналу The Perfect.

Перед об’єктивом фотографа дівчина постала у нюдовому атласному боді та мереживному поясі з гартерами. Для ефектного кадру вона вигнулася на стільці, продемонструвавши деякі татуювання та довге волосся у всій красі.

Лола неодноразово позувала у відвертих вбраннях луках та знімалася оголеною фото Willy Vanderperre

Також у зйомці взяла участь ще одна зіркова донечка – 22-річна модель Амелія Хемлін, чиї батьки – актори Ліза Рінна та Гаррі Хемлін. Вона знялася у крихітному бікіні та червоних трикотажних панчохах.

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До речі, нещодавно мама Амелії Ліза Рінна також з'явилася напівоголеною на обкладинці журналу фото David Bailey

Як відомо, для видання The Perfect нещодавно знялася і супермодель Лінда Євангеліста. Вона щоправда попозувала топлес.

Нагадаємо, 27-річна Лурдес Леон неодноразово намагалася йти шляхом знаменитої матусі. Зокрема, дівчина шукала у маминих роботах натхнення для власної творчості.