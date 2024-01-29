Дочки Мадонни й Лізи Рінни зухвало попозували у спідньому. Фото

Тетяна Сухачова 29 січня, 11:30

Яблуко від яблуні – саме ця фраза згадується, коли бачиш зйомку 27-річної Лурдес (Лоли) Леон – старшої дочки співачки Мадонни для журналу The Perfect.

Перед об’єктивом фотографа дівчина постала у нюдовому атласному боді та мереживному поясі з гартерами. Для ефектного кадру вона вигнулася на стільці, продемонструвавши деякі татуювання та довге волосся у всій красі.

Лола неодноразово позувала у відвертих вбраннях луках та знімалася оголеною

Лола неодноразово позувала у відвертих вбраннях луках та знімалася оголеною

фото Willy Vanderperre

Також у зйомці взяла участь ще одна зіркова донечка – 22-річна модель Амелія Хемлін, чиї батьки – актори Ліза Рінна та Гаррі Хемлін. Вона знялася у крихітному бікіні та червоних трикотажних панчохах.


До речі, нещодавно мама Амелії Ліза Рінна також з'явилася напівоголеною на обкладинці журналу

До речі, нещодавно мама Амелії Ліза Рінна також з'явилася напівоголеною на обкладинці журналу

фото David Bailey

Як відомо, для видання The Perfect нещодавно знялася і супермодель Лінда Євангеліста. Вона щоправда попозувала топлес.

Нагадаємо, 27-річна Лурдес Леон неодноразово намагалася йти шляхом знаменитої матусі. Зокрема, дівчина шукала у маминих роботах натхнення для власної творчості.

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