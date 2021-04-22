Руда бестія: 24-річна донька Мадонни посвітила пишними грудьми для глянцю

Старша донька американської співачки Мадонни, 24-річна Лола Леон знялася для журналу Harper's Bazaar.

Рудоволоса кралечка у звабливих вбраннях продемонструвала на камеру свої пишні перса.

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Нагадаємо, в підлітковому віці норовлива Лола завдавала чимало клопоту зірковій мамці. У 15 дівчина вже палила, не ховаючись, а з хлопцями почала зустрічатися ще раніше.

Хоча, звісно, то були квіточки порівняно з тим, що вичворяв колись старший син Мадонни Рокко. Наприклад, у 16 його арештували за зберігання наркотиків.

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