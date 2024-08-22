Дівчина Цимбалюка в його спортивках епатувала креативним луком у стилі 90-х

Марія Мельник 22 серпня, 16:45
Готочкіна у шкірянці

Дівчина Цимбалюка на вечірці показала, що таке стиль

Завдяки правилам (а точніше їх відсутності) у сучасній моді стало можливим гармонійно поєднувати непоєднуване.

Одним з таких прикладів є звичайні спортивні штани, які можна стилізувати і одягнути будь-куди окрім, власне, спортзалу.

Дівчина актора Тараса Цимбалюка, дизайнерка Світлана Готочкіна на власному прикладі показала, як можна створити креативний лук із широких спортивок.


Світлана Готочкіна в спортивних штанях і боді

Дизайнерка, якщо вірити її словам у коментарях, одягнула штани коханого

Готочкіна з банданою на вечірці

"Кому до вподоби стиль 90-х?", - запитала Готочкіна

Жінка доповнила образ масивними металевими аксесуарами

Жінка доповнила образ масивними металевими аксесуарами

І хоча Світлана вдало поєднує різні речі гардероба і вміє здивувати цим аудиторію, іноді їй зовсім не потрібен одяг. Раніше вона епатувала мережу собою оголеною.

Читайте також:

"Не нагулявся": Цимбалюк розкрив причину краху свого першого шлюбу

Білявка vs брюнетка: дівчина Цимбалюка в мереживному ліфі ошелешила змінами зовнішності

"Прой*б – є прой*б": Цимбалюк прокоментував скандал із застіллям під російські пісні

Цимбалюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів