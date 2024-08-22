Дівчина Цимбалюка в його спортивках епатувала креативним луком у стилі 90-х
Завдяки правилам (а точніше їх відсутності) у сучасній моді стало можливим гармонійно поєднувати непоєднуване.
Одним з таких прикладів є звичайні спортивні штани, які можна стилізувати і одягнути будь-куди окрім, власне, спортзалу.
Дівчина актора Тараса Цимбалюка, дизайнерка Світлана Готочкіна на власному прикладі показала, як можна створити креативний лук із широких спортивок.
І хоча Світлана вдало поєднує різні речі гардероба і вміє здивувати цим аудиторію, іноді їй зовсім не потрібен одяг. Раніше вона епатувала мережу собою оголеною.
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