"Прой*б – є прой*б": Цимбалюк прокоментував скандал із застіллям під російські пісні

Актор Тарас Цимбалюк порушив мовчанку щодо скандалу довкола російських пісень, які днями лунали на вечірці у його компанії.

На сторінці в Instagram він опублікував звернення до аудиторії, в якому визнав "прой*б".

"Привіт! Всі вже прокляли мене? Всі побажали смерті мені і моїм близьким? Те, що публічна людина зʼявляється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику – це прой*б. ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРОЙ*Б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Прой*б – є прой*б! І він тільки мій", – йдеться у дописі Цимбалюка.

До речі, Тарас у лютому відзначився лайком під скандальним дописом акторки Меган Фокс, яка порівняла українських жінок із "надувними сексляльками" фото з Instagram Тараса Цимбалюка

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"Люди, війна – штука загострююча і жорстока. В першу чергу тому, що соціум, практично цього не усвідомлюючи, обернувся на звірів-радикалів, котрі готові одне одного загризти при першій можливості. Я дав вперше таку можливість і це одразу стало рушійною течією. Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я – публічна людина, котра завше під лупою! І тут варто зробити висновки не тільки мені", – продовжив актор.

"На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішають з гівном. Мені дуже шкода той кульгаючий рівень професіоналізму певного прошарку журналістів, які звикли піаритись тільки на прой*бах людей. Бо розуміють, що це їб*чі охвати і єдиний шанс для їхніх пабліків… Дякую, друзям, близьким, колегам, людям у соцмережах, що вчора телефонували, писали і підтримували! Ціную! Був не правий!", – підсумував він.

До речі, нещодавно ситуацію прокоментувала і дівчина Цимбалюка, яка також брала участь у вечірці. Вона закликала "диванних хейтерів" поміркувати про те, "що вони з себе прєдставляют" і подумати, "чого вони досягли у житті".

Як відомо, днями у мережі з’явилося відео застілля, на якому Цимбалюк у товаристві блогерки Анни Алхім та інших друзів відривається під російські пісні. Компанія співала й танцювала, знімаючи це все на відео, а згодом поділилася цим контентом у соцмережах.

Нагадаємо, Цимбалюк не боїться висловлюватись у публічному просторі. Зокрема, і щодо зашквару інших людей. Наприклад, він розкритикував блогерку Таню Пренткович за рекламу її власного секс-шопу. Такі дії він назвав "діччю та дном", адже подібна реклама в контексті війни, на його думку, неприпустима.