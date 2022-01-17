"Не нагулявся": Цимбалюк розкрив причину краху свого першого шлюбу
Актор Тарас Цимбалюк, чий перший шлюб, із однокурсницею на ім'я Ангеліна протримався лише півтора року, зізнався, що поквапився з одруженням. Те, що поруч із ним не його людина, молодик усвідомив уже незабаром після весілля.
У цьому Тарас зізнався Маші Єфросиніній у програмі "Мій секрет".
"Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поквапилися", - поділився зірка "Кріпосної".
"Ми були абсолютно різні, мене тягнуло до інших жінок, я просто не відчував себе чоловіком, який тут голова. Я розумів, що це взагалі не моя дівчина. Мами, бабусі постійно казали нам, що робити. Все воно було не туди", - пояснив Цимбалюк.
Уже через кілька місяців після одруження пара стала жити нарізно, і їхні стосунки так і не налагодилися.
Зі слів Тараса, Ангеліна тепер мешкає за океаном. Причому на квиток до країни її мрії грошей жінці дав саме актор.
"У неї скоро весілля, вона знайшла там кохання. Вони там займаються ресторанним бізнесом. Мені розповідає сестра, ми не спілкуємося", - додав він.
Нагадаємо, влітку Цимбалюк одружився вдруге, з візажисткою та дизайнеркою купальників Тіною Антоненко. Перед цим голуб'ята зустрічалися три роки, а освідчився Тарас коханій на очах у телеглядачів.
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