"Не нагулявся": Цимбалюк розкрив причину краху свого першого шлюбу

Актор Тарас Цимбалюк, чий перший шлюб, із однокурсницею на ім'я Ангеліна протримався лише півтора року, зізнався, що поквапився з одруженням. Те, що поруч із ним не його людина, молодик усвідомив уже незабаром після весілля.

У цьому Тарас зізнався Маші Єфросиніній у програмі "Мій секрет".

"Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поквапилися", - поділився зірка "Кріпосної".

Тарас насмішив фото себе в 16. Зі слів актора, така зачіска зветься "дікій волк" скріншот із відео "Мій секрет"

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"Ми були абсолютно різні, мене тягнуло до інших жінок, я просто не відчував себе чоловіком, який тут голова. Я розумів, що це взагалі не моя дівчина. Мами, бабусі постійно казали нам, що робити. Все воно було не туди", - пояснив Цимбалюк.

Уже через кілька місяців після одруження пара стала жити нарізно, і їхні стосунки так і не налагодилися.

Зі слів Тараса, Ангеліна тепер мешкає за океаном. Причому на квиток до країни її мрії грошей жінці дав саме актор.

Перший шлюб Цимбалюка був невдалим фото з Instagram

"У неї скоро весілля, вона знайшла там кохання. Вони там займаються ресторанним бізнесом. Мені розповідає сестра, ми не спілкуємося", - додав він.

Нагадаємо, влітку Цимбалюк одружився вдруге, з візажисткою та дизайнеркою купальників Тіною Антоненко. Перед цим голуб'ята зустрічалися три роки, а освідчився Тарас коханій на очах у телеглядачів.

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