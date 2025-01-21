"Важко, боляче": кохана Кулеби зізналася у ненависті до спорту і на собі показала, чому продовжує тренуватися

Кохана колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби, одеситка Світлана Павелецька розказала про стосунки зі спортом.

У своєму Instagram 42-річна видавчиня також продемонструвала переваги ненависних тренувань.

"Я ненавиджу спорт. Я не буду казати про те, що я колись його любила, або треба звикнути, або просто потрібна дисципліна. Наврядчи ви колись почуєте від мене фразу: спорт — моє друге ім’я, як я жила без нього?

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Я не можу зрозуміти, як щиро можна любити те, що створює тобі та твоєму тілу максимально некомфортні умови життя? Тобі важко, тобі іноді боляче, тобі не комфортно", - поміркувала Світлана.

За словами Світлани, минулого року вона придбала джинси, які, завдяки спорту, стали завеликі для неї (доказ цьому видно на фото)

"Я ненавиджу спорт. І від того, що він такі працює - я не люблю його ще більше. Він працює і цьому важко знайти заперечення. Тіло без спорту і тіло зі спортом — це два різні тіла при одній і тій самій вазі. Єдине, за що його можна полюбити, так це за те, що після тренування в зал не треба повертатися як мінімум добу.

Очікую під цим дописом всіх: тренерів, коучів, любітелей, професіоналів. Можливо є такі лайфхаки, які змусять мене полюбити спорт? Не думаю", - чесно зізналася Павелецька.

І хоча видавчиня ненавидить спорт, тренується майже кожного дня, адже бачить неабиякі зміни

Нагадаємо, раніше Кулеба з Павелецькою розповідали, коли і як познайомилися, в якому році почалися їхні стосунки та як розподіляють бюджет.