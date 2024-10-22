"Стосунки двох дорослих людей": Кулеба з коханою розповіли про знайомство, початок роману та розподіл бюджету
Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба вперше дав інтерв'ю після свого звільнення. Причому компанію йому склала кохана Світлана Павелецька.
У розмові з Раміною вони розповіли, коли і як познайомилася, в якому році почалися їхні стосунки та як розподіляють бюджет.
Як виявилося, Кулеба і Павелецька знайомі вже понад 20 років. І саме тоді між ними відбулася перша іскра.
"Ми познайомилися давно. У 2003-му році. Дмитро був на останньому курсі університету, а я не на останньому. У нас була така команда для студентів-міжнародників. Ми імітували судовий процес, типу дебатів. І нам дали ментора, і ним був Дмитро. І він нас тренував-тренував...", - почала Світлана.
"І дотренувався. 20 років потому", - продовжив Дмитро з посмішкою.
"Насправді, тоді щось вже спалахнуло, але на той момент я вже рухався іншим шляхом, Свєта теж шукала щось інше в житті. І потім наші шляхи розійшлися, і ми нічого не чули один про одного і не спілкувалися аж до 2014 року. Там Свєта працювала в "1+1", я повернувся в МЗС", - додав Кулеба.
"З Дмитром я тоді спілкувалася як з послом з особливих доручень, ми зустрілися тоді і нічого, кожен жив своє життя. Але потім пройшло кілька років, і все змінилося", - зазначила Павелецька.
"Я тоді написав книгу і питав людей, яке видавництво ви порадите, щоб опублікувати цю книгу. Декілька людей сказали "Книголав" (видавництво Павелецької - ред.), я глянув - о, так це ж Світлана. Ми зустрілися, спочатку це було про книжку, а потім стало про любов", - згадав Кулеба.
На запитання, як почалися їхні стосунки, Світлана сказала:
"Як починаються стосунки у двох дорослих людей, так вони у нас і почалися. Разом ми почали жити в 2021 році. Скоро буде три роки".
Тут варто зауважити, що в 2021-му році Кулеба ще був одружений з матір'ю своїх дітей, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Пара офіційно розлучилася лише в квітні 2022.
Що ж до розподілу сімейного бюджету, то, за словами пари, його по суті немає.
"У нас немає як такого розподілу бюджету. Дмитро платить комуналку. Продукти - хто в магазині, той і купує", - зазначила Світлана.
До речі, пара живе саме в квартирі Павелецької, а свою квартиру Кулеба поки віддав сину Єгору, якому виповнилося 18 років.
"Пішов в прийми до прекрасної жінки", - з посмішкою сказав про себе Дмитро.
Нагадаємо, вперше Кулеба розсекретив свої стосунки з Павелецькою у квітні 2023. На той момент чутки про них активно ширилися в ЗМІ і соцмережах.
Відтоді пара почала частіше з'являтися разом у Instagram та ділитися романтичними фото і дописами.
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