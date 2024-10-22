"Стосунки двох дорослих людей": Кулеба з коханою розповіли про знайомство, початок роману та розподіл бюджету

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба вперше дав інтерв'ю після свого звільнення. Причому компанію йому склала кохана Світлана Павелецька.

У розмові з Раміною вони розповіли, коли і як познайомилася, в якому році почалися їхні стосунки та як розподіляють бюджет.

Як виявилося, Кулеба і Павелецька знайомі вже понад 20 років. І саме тоді між ними відбулася перша іскра.

Раміна завітала додому до Павелецької і Кулеби та розпитала їх, зокрема, про особисте

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"Ми познайомилися давно. У 2003-му році. Дмитро був на останньому курсі університету, а я не на останньому. У нас була така команда для студентів-міжнародників. Ми імітували судовий процес, типу дебатів. І нам дали ментора, і ним був Дмитро. І він нас тренував-тренував...", - почала Світлана.

"І дотренувався. 20 років потому", - продовжив Дмитро з посмішкою.

"Насправді, тоді щось вже спалахнуло, але на той момент я вже рухався іншим шляхом, Свєта теж шукала щось інше в житті. І потім наші шляхи розійшлися, і ми нічого не чули один про одного і не спілкувалися аж до 2014 року. Там Свєта працювала в "1+1", я повернувся в МЗС", - додав Кулеба.

Павелецька з Кулебою знайомі дуже давно, а живуть разом три роки

"З Дмитром я тоді спілкувалася як з послом з особливих доручень, ми зустрілися тоді і нічого, кожен жив своє життя. Але потім пройшло кілька років, і все змінилося", - зазначила Павелецька.

"Я тоді написав книгу і питав людей, яке видавництво ви порадите, щоб опублікувати цю книгу. Декілька людей сказали "Книголав" (видавництво Павелецької - ред.), я глянув - о, так це ж Світлана. Ми зустрілися, спочатку це було про книжку, а потім стало про любов", - згадав Кулеба.

На запитання, як почалися їхні стосунки, Світлана сказала:

"Як починаються стосунки у двох дорослих людей, так вони у нас і почалися. Разом ми почали жити в 2021 році. Скоро буде три роки".

Тут варто зауважити, що в 2021-му році Кулеба ще був одружений з матір'ю своїх дітей, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Пара офіційно розлучилася лише в квітні 2022.

Раміна не питала Кулебу про колишній шлюб та його стосунки з ексдружиною

Що ж до розподілу сімейного бюджету, то, за словами пари, його по суті немає.

"У нас немає як такого розподілу бюджету. Дмитро платить комуналку. Продукти - хто в магазині, той і купує", - зазначила Світлана.

До речі, пара живе саме в квартирі Павелецької, а свою квартиру Кулеба поки віддав сину Єгору, якому виповнилося 18 років.

"Пішов в прийми до прекрасної жінки", - з посмішкою сказав про себе Дмитро.

Своїм дітям Дмитро, за його словами, чесно розповів про нові стосунки

Нагадаємо, вперше Кулеба розсекретив свої стосунки з Павелецькою у квітні 2023. На той момент чутки про них активно ширилися в ЗМІ і соцмережах.

Відтоді пара почала частіше з'являтися разом у Instagram та ділитися романтичними фото і дописами.