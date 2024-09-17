Павелецька поцілувала Кулебу для романтичного селфі на тлі замку в Луцьку
Днями колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше відвідав Луцьк.
Компанію йому склала дама серця Світлана Павелецька, яка не забарилася викласти в сторіс романтичне селфі на тлі головної пам'ятки міста - замку Любарта.
На фото вона ніжно цілує коханого в шию, а він дивиться в камеру і посміхається.
"Я в Луцьку вперше, але це місто настільки домашнє, що сюди хочеться повертатися. При цьому особливий волинський характер відчувається і в людях, і в будівлях, і в повітрі", - написав Кулеба в своєму Instagram.
Нагадаємо, чутки про стосунки Кулеби і Павелецької ходили, ще коли Дмитро був одружений з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Демонструвати їх у мережі та на людях парочка почала з квітня минулого року.
Приєднуйтесь до дискусії